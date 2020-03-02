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大口呼吸戶外學習 鳥松國中共享防疫教室

中央社 / 高雄2日電

新冠肺炎聞之色變，但防疫也激發創意。高雄市鳥松國中師生利用建築陽台打造成一處戶外教室，取名「好望角」，有好視野、通風，更重要的是能摘掉口罩，成為最佳「防疫教室」。

改造成功的戶外場域取名「好望角」，位於學校右側2樓陽台，平時通風涼爽、視野寬廣，偶而有五色鳥、紅嘴黑鴄、綠繡眼駐足，下午就有學生在戶外教室上課。

原本校舍老舊、牆面斑駁，校方也藉由這次校園美感空間改造課程，引導學生規劃設計戶外學習空間，培養學生團隊合作、解決問題的能力。包括由學生分組、擬定計劃、辦理公聽會、修正計劃、招募志工、執行計劃、成果發表、追蹤管理等程序，於2月底完成改造。

鳥松國中校長張振義指出，學校藉由開設校園美感空間改造課程，引導學生規劃設計戶外學習空間，培養團隊合作展現創藝成果。未來會繼續鼓勵學生跳脫制式的學習方式，深化學生的能力與自信，凸顯更為多元的教育意義。防疫教室採共用式，只要師生或社團提出申請就能使用，鳥松國中有6班、逾160名學生。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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