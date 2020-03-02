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台中有學校未落實量體溫 盧秀燕籲防疫勿掉以輕心

中央社 / 台中2日電

高中以下學校已經開學，台中市政府督促各校落實體溫測量、校園消毒。台中市長盧秀燕今天表示，防疫要上緊發條、持之以恆，不要掉以輕心，才能維持校園安全。

盧秀燕今天前往五權國中視察午餐配膳防疫，聽取校方簡報，教育局長楊振昇、衛生局長曾梓展、五權國中校長陳進卿等人關心。

因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，學生進入校園必須要量體溫，卻傳出有學校未落實測量體溫工作。

盧秀燕表示，少數學校前幾天比較謹慎，後來發現沒問題了反而有些疏忽，希望各學校的防疫工作要持之以恆，不能只做表面功夫，每天要不斷進行。她指出，大家要上緊發條，不能以台中市目前狀況平靜緩和就掉以輕心，防疫工作應要耐煩，校園確實量體溫，觀察教職員、學生是否有身體不適，校內防疫作業確實到位，才能維持校園的安全。

盧秀燕說，全市高中職以下學生共有37萬人，228連假前，統計全市學生請假人數達7000多人，應與碰到228連假有關聯，上週全市居家檢疫學生有47名，居家隔離學生有1名，中央已宣布包括自義大利與韓國返台的民眾也納入居家檢疫對象。

楊振昇表示，每天都會統計校內缺席人數，並了解缺席原因，開學至今都有完整的紀錄。

教育局指出，開學前，已稽查20家供應全市校園午餐的團膳工廠，要求從業人員配合學校額溫管制、作業前洗手消毒、工作時全程配戴醫療口罩，加強作業環境清潔消毒等；開學後，將不定期抽驗檢查廠商供應校園的膳食，確保學童飲食安全。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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