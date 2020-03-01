金門縣國中以下 4月前暫停境外教學畢旅

教育現場與防疫工作進入緊繃狀態，筆者認為第二次武漢專機可以不用派了。時至今日，台澎金馬的學生將面臨開學，中國政府又時刻以武漢「與台有關人員」想要回台，並以小明這樣的孩子角色寫信給蔡英文總統，打算以人道壓力讓台澎金馬的中華民國吞下武漢的第二、三甚至是第四台專機。如果一個孩子的角色，就必須讓台澎金馬接受人道壓力，那我也只好告訴各位「我們即將面臨開學，這些孩子難道就不需要各位人道關懷嗎？」

2020-02-17 11:38