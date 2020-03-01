金門縣國中以下 4月前暫停境外教學畢旅
金門縣政府教育處今天宣布，金門縣國中小學以下包含幼兒園4月30日前暫停赴台、出國校外教學與畢業旅行活動。至於赴台的相關研習、會議、競賽活動，交由各校自主決定。
教育處長羅德水受訪表示，新冠肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，近日台灣出現本土案例，疫情尚未有減緩趨勢，為落實校園防疫，教育處與地區國中小校長、幼兒園園長經線上會議討論，雖金門地區目前尚無確診案例，但考量台灣疫情變化，做出以下決議。
4月30日前暫停地區學校赴台、出國的校外教學與畢業旅行活動；至於赴台的相關研習、會議、競賽活動，則交由各校自主決定，並請各校做好風險管理與應變機制，維護師生健康。
教育處表示，各校的校內或金門地區跨校活動，請各校考量活動性質、參與人數，做好風險控管、溝通對話與應變計畫，以決定活動辦理形式或延後、取消活動。
教育處說，相關校務活動的辦理形式，將視疫情狀況動態檢討修正，落實校園防疫。
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