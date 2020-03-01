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清華交大校長寫信提醒師職生防疫 梅竹賽停辦

中央社 / 新竹市1日電
清華大學做好開學防疫準備。本報資料照片
清華大學做好開學防疫準備。本報資料照片

國立清華大學、交通大學明天開學，2校校長因應武漢肺炎疫情寫信提醒師職生配合校方多項防疫措施，除全面測量體溫等，梅竹賽等大型活動也確定取消或延期，盼共同度過疫情。

清華大學今天指出，校長賀陳弘昨天發出「寫給全校教職員生的一封信」提醒師職生，全校已設置19處體溫量測站，體溫正常者會在身上貼貼紙，大家互相提醒；體溫異常者，由衛保組詢問個案資料後，指示後續安排方式。

賀陳弘表示，自中港澳、南韓、義大利等旅遊警示建議國家地區的教職員，以及耳溫超過攝氏38度、額溫逾37.5度，或出現呼吸道不適等類流感症狀，均應立即通報。

賀陳弘指出，校內若出現確診病例，需掌握接觸史，已請授課教師將以點名或拍照方式，掌握學生出缺席情況，並做記錄，另也請實驗室主管掌握進出實驗室所有人員的日期、時間。

賀陳弘表示，校內清潔人員須戴口罩及手套進行清潔工作，針對包括電梯按鍵、門把開關、樓梯扶手、會議室桌椅、茶水間、交誼廳等人體易接觸區域，另還有廁所，每天以稀釋漂白水消毒。

交大代理校長陳信宏也寫了一封信給全校教職生，要求各單位即日起每日填報工作日誌，確實回報防疫工作及教職員生的身體狀況，並設立專線提供諮詢與資源挹注，讓學生安心返校。

陳信宏表示，截至目前已有約80名陸生與港澳生因疫情影響而申請展延繳交註冊費，另有1名陸生申請視訊論文口試；進行居家檢疫的近40名港澳生已陸續出關，健康狀況良好；還有12名韓籍學生（含學位生與交換生），校方會協助他們來台後進行居家檢疫作業。

陳信宏指出，2月起校內清潔人員每日以稀釋漂白水拖地，並依照疾管署消毒準則，加強校園環境清潔，以酒精擦拭手扶梯、電梯按鍵及教室課桌椅等公共區域，各單位也備妥防疫物資，設置消毒酒精，並啟動出入口量體溫措施。

梅竹賽是清華與交大於每年3月間舉辦的校際比賽，但因武漢肺炎疫情延燒，經過2校討論與多方考量後，上月即討論決議今年確定停辦。清華的企業校園徵才博覽會將延至5月16日舉辦，且縮小規模。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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