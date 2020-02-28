新冠肺炎防疫 屏東縣學校暫緩實施校外教學
配合中央流行疫情指揮中心一級開設，屏東縣長潘孟安宣布，為避免群聚感染，守護孩子們的健康，縣內所屬學校校外教學活動統一暫緩辦理。
屏東縣政府昨天將疫情指揮中心提升為一級開設，並召開防疫指揮中心應變會議。
縣政府今天發布新聞稿表示，屏東縣目前沒有新冠肺炎確診案例，但為落實「超前部署，全力防疫」目標，潘孟安考量校外教學活動多數為學生共乘車輛至校外區域進行，為減少大規模傳染的可能性，各校校外教學活動暫緩實施，並視疫情狀況重新開放，以最高規格進行嚴密防範，確保學生健康安全無虞。
校外教學包括畢業旅行、公民訓練活動、跨區活動或隔宿露營等，原則上全面暫緩實施，後續視疫情狀況再行評估開放校外教學活動的實施日期；原訂校外教學活動如果訂有契約，將由學校依相關規定及契約內容予以妥善因應處理。
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