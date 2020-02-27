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維護境外生受教權 大學採線上教學

聯合報 / 記者喻文玟趙容萱林敬家黑中亮／連線報導
逢甲大學舉辦「線上開學典禮」，校長李秉乾（左）、董事長高承恕（右）與學生即時互動。 記者喻文玟／攝影
逢甲大學舉辦「線上開學典禮」，校長李秉乾（左）、董事長高承恕（右）與學生即時互動。 記者喻文玟／攝影

大學下周開學，各校都有來自陸港澳的學生，中彰投各大學以「線上教學」因應。逢甲大學昨天舉辦「線上開學典禮」，師生利用微軟O365之Teams平台即時互動，直播時段超過260名同學參與，粉絲頁也直播分享史上頭一遭線上開學。

逢甲校長李秉乾指出，因疫情無法返校上課陸港澳學生有338人，維護學生受教權，配套方案是利用Teams作為教學平台，採用實時線上（real time online）教學，實施的課程近1000門，讓陸港澳同學也能同步學習。

教師利用延後開學3周重新調整教學大綱，為讓師生適應線上平台 20至26日進行了6次Teams平台的操作測試和教育訓練。

逢甲環工系學生林強一心記掛著原本都排定好的實習，校方也承諾，會依中央流行疫情指揮中心的指示，隨時提供最新的政策規定，盡力協助學生最大的彈性學習。

東海大學陸港澳生370人，校方開設 i-Learn 近700門課程，每系所都配置「網路課程課業輔導TA教學助教」，今年暑假會加開設實作課程，保障線上學習課程的學生權益。中興大學無法返校陸港澳生有35名研究生、40名大學生，研究生與指導教授採線上專題討論。

亞洲大學陸港澳學生101人，將採用微軟同步視訊軟體教學平台線上教學，已先讓老師研習熟練這套系統，開學後利用學生加退選前，對選修線上教學的學生進行宣導。

暨南大學有246名陸港澳學生，因疫情無法返校上課學生100人，暨大表示，線上課程網 NCNU-Moodle數位學習平台採用視訊會議方式，目前預計有330門課可進行線上教學。

疫情 返校 直播 逢甲大學 東海大學 亞洲大學 中興大學

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