加速學校量體溫流程 新北市議員助購熱像儀

新冠肺炎疫情蔓延，新北市各級學校如臨大敵，為加快學生入校量體溫的速度，市議員李坤城補助三重集美國小添購一台價值40萬元的遠紅外線熱像儀，讓3千位師生不用再大排長龍量體溫，可以跟往常一樣，踏著輕快的步伐進入校園。

新北市議員李坤城指出，現在開學入校都要量額溫，因集美國小師生約3千人，昨天家長會動員大批家長協助量額溫，雖然秩序很好，但也浪費很多時間，經與學校及家長會研究後，緊急添購1台紅外線熱像儀，以加快量體溫的速度。

有了這台高科技的遠紅外線熱像儀，家長會就不必動員大批家長協助量體溫，對於李坤城的慷慨贊助，集美國小家長會相當感激。

集美國小家長會長楊智翔表示，非常感謝李坤城議員大力協助，昨天在短時間之內，我們就把機器定位並付清市議員贊助的款項，測試完成後，今天就開始試用。

李坤城表示，因為經費有限，目前只能補助人數超過3千的三重集美國小和蘆洲忠義國小，未來希望市府能大量採購，大幅提升校園的防疫能力。