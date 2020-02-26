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嘉市嘉北國小推APP 即時掌握學生健康

中央社 / 嘉義市26日電

嘉義市嘉北國小推出「健康管理平台」，利用手機應用程式APP，即時將學生健康情況傳給家長及師長，可作為校園防疫工具，市長黃敏惠今天說，健康平台年底全面推廣到中小學。

嘉北國小表示，這次校園防疫作業中，展示「健康管理平台」智慧科技系統，身體不適的學生可在護理師協助下，利用數位學生證進入健康平台，並點選身體不舒服的症狀，例如頭痛、外傷或感冒等。

嘉北國小指出，護理師可透過APP向家長通報學生情況，家長也可利用APP填上學生在家量體溫的度數，讓學校能觀察孩子體溫變化。APP也會通知校長、班級導師等人，而學生完整的健康資料，也會傳送至教育部學生健康管理系統。

黃敏惠說，去年12月在嘉北國小推出電子學生證，而「健康管理平台」也結合電子學生證線上請假與電子聯絡簿等功能。因此，除了將學生在校健康狀況即時通報家長、校長等人外，也能成為學生成長紀錄，以及與家長的溝通平台。

黃敏惠及嘉義市副市長陳淑慧今天分別前往嘉北國小及大業國中巡視學校防疫情形，也向學生宣導防疫措施。

黃敏惠表示，很欣慰每間學校都做好妥善的防護準備，防疫工作需要大家一起來，同時能善用各種智慧科技，作為守護孩子健康的好工具。嘉北國小「健康管理平台」系統最快今年底全面推行到各中小學，用手機就可即時掌握學生健康狀況。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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