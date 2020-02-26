新北開學首日 45人感冒發燒返家休息
新北市高中以下各級學校因應武漢肺炎疫情延後到今天開學，各校一早動員教職員安排動線測量學生體溫，全市共測到45名學生感冒發燒返家休息，未來還將持續加強防疫。
為了落實今天開學日的防疫作為，各校都大陣仗的進行測量學生體溫等措施，根據教育局最新統計，新北市各公私立高中職、國中、國小及公立幼兒園學生人數共40萬6828人，其中請病假人員達1538人，學生請病假且發燒的人數有228人。
至於今天在校測量發燒的學生人數達45人，以及另有221名學生滯留在中國大陸及港澳地區。學生居家檢疫或隔離人數也達122人。
新北市長侯友宜對開學日各校防疫準備表示肯定，但他接受媒體聯訪時對今天抽測結果表示「今天抽測是不標準的」。
他說，各校知道他今天特別重視防疫，幾乎全校全面迎戰，動用老師、教職員工及家長會執行管制，只是，不是只有今天才特別重視，他隨時都會去各校一再抽測。希望校園防疫工作能做到萬無一失。
教育局長張明文表示，除了入校量體溫外，未來防疫工作的關鍵是必須要讓每一名學生、每個班級的老師，都能夠落實防疫且在平常的生活中去執行，保持個人衛生及教室通風良好，再加上環境的清潔跟消毒，相信這樣才能夠真正的對防疫有實質的幫助，也能真正的打贏這場仗。
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