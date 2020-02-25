開學防疫大作戰 運動喝水強身心

戴口罩防疫很重要，更重要的是多運動、喝水！25日的防疫心理健康記者會中，師大教授李思賢提醒，國人雖勤於帶口罩、洗手，不過更需要透過治本的行為，如積極的運動、多喝水以增強免疫力。中華心理衛生協會理事楊俐容則表示，家長、老師可透過影片或圖片與動作宣導，讓小孩學到正確防疫觀念。

李思賢建議民眾要多喝水與運動，他表示根據調查，多數民眾都對正確衛教知識有明確認知，大家都知道要戴口罩、噴酒精，或是多補充維他命與保持心情愉悅，不過對於積極提升免疫力的「多運動」、「多喝水」等，有做到的民眾比例相對較少，這是需要注意的地方。

楊俐蓉說，除了身體上的防疫，心理健康也是防疫不可或缺的一環，而學校是社區重要的生活場域，因此學校中的三個角色：家長、老師與學生，都需要提升心理健康。

她也提到，不少老師向她們反應，有些小朋友擔心被歧視，而不願表明自己有症狀，或是觀察到同學有症狀也不敢說。她認為，光是口頭上的宣導並不夠，老師可以透過圖片、影音的表達，讓小孩子願意說出口；家長也應以身作則，透過教導放鬆、閱讀等方式，紓解小孩子對疫情的壓力。

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