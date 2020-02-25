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龍潭某國小設次氯酸水通道 醫師指不妥校方急撤

中央社 / 桃園25日電

桃園龍潭某國小今天開學，採用一名里長設計的「次氯酸水」噴霧通道，希望學童走過通道有滅菌效果，有醫師臉書直呼不可，次氯酸水要消毒環境，不是人，學校後來急撤這個通道。

全國高中以下的學校今天起開學，受到武漢肺炎疫情延燒影響，各校加強量測體溫、噴灑酒精、勤洗手等各項衛教工作，而桃園市一名里長以大型洗車機器結合「水霧」為發想靈感，設計高2公尺、寬1公尺、長2.4公尺的通道，希望讓民眾或學童在走過通道時，可以感受到兩旁噴出水霧顆粒的次氯酸抗菌液。

有醫師得知訊息，在臉書上po文直呼萬萬不可，次氯酸水要消毒環境，不是消毒「人」。關於用次氯酸水噴灑學童的事情，桃園市政府獲知立即派人前往此國小瞭解，最後學校也急撤這個「次氯酸水」噴霧通道。

聯新國際醫院資深副院長暨感染管制中心主任許詩典接受中央社記者採訪時表示，受到武漢肺炎疫情，「次氯酸水」使用相當熱門，但次氯酸水的有效濃度、清潔時間長短，都會影響殺菌功能。

許詩典說，次氯酸水對於部份細菌和病毒是有作用效果，但是否對新冠肺炎病毒有效，還需要更多的實證研究。

至於採取通道式次氯酸水噴霧，許詩典說，需要考量學童可能接觸眼睛、吸入鼻腔、口腔黏膜等，而引起刺激性，這應該納入考量，另外在稀釋次氯酸所使用的清水、管線、噴嘴，是否乾淨衛生，也值得注意。

許詩典說，一般物品的清潔，可以用稀釋後的漂白水擦拭；餐具可在清洗後用高溫烘乾；人的部份，就是平時避免用手揉眼睛或接觸口鼻，回家後洗手、洗澡、換洗衣服，就可以避免把病毒帶入家裡。

長庚紀念醫院醫師顏宗海表示，次氯酸水目前研究對人體皮膚沒有傷害，主要適用於環境消毒，但次氯酸水也可能會導致有些人會皮膚及氣管方面的過敏，因此不建議將次氯酸水使用在人體身上。

桃園市府衛生局表示，這次某國小裝置次氯酸水設施引起討論，但還是建議師生勤洗手、戴口罩等方式防疫；校方則回應已同意撤出相關設施，請里長收回，未來還是依照教育局、衛生局與中央疫情中心防疫措施為主。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

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