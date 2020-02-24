育成高中防疫 開學典禮改視訊進行
明天開學，育成高中表示，為避免大型集會，開學典禮改以高科技綠幕棚的視訊方式進行，並自製防疫影片提升學生知能。
育成高中校長張勳誠表示，除了徹查師生旅遊史接觸史、量體溫、消毒等防疫措施，為了避免大型集會，更決定開學典禮與朝會，由校方製作影片結合班級推播系統及大型單槍銀幕，讓學生在安全的範圍內接收清楚知識。
負責製作影片的學務主任洪千玉表示，學務處結合健康中心，並出動學校建置的百萬攝影棚，針對新冠肺炎製作專業說明影片，請學生擔任演員示範如何做消毒環境、保護自己。
洪千玉指出，學務處在製作影片的過程中與老師結合課程及使用科技綠幕棚，訓育組長林怡伶則用製作動畫GIF檔及螢幕錄影程式，將影片做到容易理解又賞心悅目，更可推廣成為防疫影像教材。
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