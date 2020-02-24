育成高中防疫 開學典禮改視訊進行

開學在即，為協助校園防疫工作，三重先嗇宮除捐贈大批抗菌洗手乳和次氯酸水，也轉贈90枝額溫槍給三重區的各級學校使用。先嗇宮董事長李乾龍指出，這90枝額溫槍得來不易，很感謝在地廠商的愛心，在額溫槍嚴重缺貨的時候，還願意捐出來幫助別人。

2020-02-24 19:31