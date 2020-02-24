內思高工打造立式自動額溫量測器 把關師生健康
新竹縣私立內思高級工業職業學校電子科3年級師生發揮巧思，打造立式「自動額溫量測器」，能正確感測使用者額溫，明天開學將放在校門口把關師生健康。
電子科主任蔡曉萍表示，自動額溫感測器是由學生在指導老師協助下，結合過去所學程式設計、焊接、繪圖與電路板製作等專業知識打造。
指導老師陳俊湧說，只要額頭靠近感測器就能量測額溫，經持續校正，連端著一杯熱開水也能被感測到溫度。以攝氏37.5度為警告溫，超過就警報顯示。
陳俊湧表示，受測者身高不同，為方便測量，還可根據受測者身高升降，有3段變化，測量時就像量身高，只要額頭靠近，就能量額溫。
他說，為讓防疫機制更完善，如果有人使用「自動額溫量測器」時碰觸到感測器，將立即用酒精消毒，再給下一人使用。
校長湯誌龍表示，明天開學，學校除以傳統額溫槍量測額溫，也會把「自動額溫量測器」放校門口，守護師生健康。
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