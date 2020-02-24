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基隆明德國中設防疫股長 協助學生量體溫

中央社 / 基隆市24日電

中小學明天開學，基隆市長林右昌今天前往明德國中視察防疫整備，校方表示，明天起連2天由老師在大門口幫學生量體溫，第3天由各班「防疫股長」在教室門口協助同學量體溫。

明德國中學務主任王淳純表示，明天起連2天由學務處派員在大門口幫學生量體溫，一旦體溫達攝氏37.5度，就會將學生帶到設在戶外的「發燒照護區」，請護理師進行耳溫測量。

王淳純說，若學生複檢體溫達攝氏38度，校方會立刻通知家長，期間老師也會陪同學生在保健室休息，若家長因故無法到校，就由老師陪同學生就醫。

林右昌接受媒體聯訪表示，若孩子出現發燒症狀，請家長讓孩子在家休養，如果到校後出現症狀，為保障學童健康和校園安全，加上各校人力有限，呼籲家長務必盡快到校將孩子帶去就醫，盡量不要由學校人員陪同就醫，也請家長配合。

此外，明德國中校長沈俊光指出，開學後第3天起由各班指派一名學生擔任「防疫股長」，每天準備酒精與額溫槍，一早在教室門口幫同學量體溫和消毒，如有外賓進入學校，則由警衛協助量體溫。

至於學校防疫備品，沈俊光說，市府教育處撥發150個口罩，加上教育部的600個口罩與之前的備用品，總計約有1000多片口罩，酒精則有約100公升，額溫槍35把。

沈俊光指出，開學後每班除配發大瓶酒精、額溫槍和肥皂外，學校也會提供每名學生小瓶酒精、一個口罩和體溫量測表及宣導折頁，讓學生瞭解相關防疫措施。

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