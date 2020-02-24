因應開學日 新竹縣市完成防疫整備工作

明天中小學開學，新竹市長林智堅今天到培英國中視察，確認校園防疫工作整備狀況，並示範正確洗手7步驟，盼讓防疫工作做到滴水不漏。

新竹市政府發新聞稿表示，市府日前推出「六大校園防疫守則」、「校園防疫手冊」，為開學日嚴陣以備，林智堅今天啟動跨局機制，確保校園整備完畢。

林智堅於稿中表示，培英國中為新竹市大校，師生人數超過2000人，今天視察除了確保桌面、門把皆消毒完畢，也親自示範正確洗手「內、外、夾、弓、大、立、完」7步驟。

培英國中校長丁淑觀表示，在開學前協助進行公共空間的消毒，讓學校順利開學，現在已完成校園的疫情小組成立，並規劃學校疫情通報流程，盤點防疫物資，統計中港澳師生入境狀況。

新竹縣方面，縣政府近日打造視訊系統，縣長楊文科也與全縣共120所校長開防疫會議，並在教育處網站公開「縣長的一封信」，致縣內家長、學子，關於開學前、後新竹縣校園防疫應變措施。

楊文科於新聞稿中表示，為落實校園防疫工作，教育處成立「教育體系防疫應變中心」，在寒假期間成立校園防疫小組，並進行全面校園環境消毒、掌握教職員工旅遊史與接觸史，以及製作校園防疫專區網站等工作。

他指出，為做好開學後的校園防疫，縣府已完成各校額溫槍、酒精及漂白水等防疫物資配發，而教育部所配發第一批緊急用途備用口罩，供高中職以下學校的相關防疫用品，都將在開學前領取完成。