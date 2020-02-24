因應25日開學防疫 嘉市動員警察志工疏導入校

高中職以下學校明天開學，嘉義市教育處長林立生表示，學生入校的分流動線，將動員志工及警察協助疏導，且要求各校須落實量體溫、勤洗手，以及教室要通風的校園防疫原則。

林立生指出，武漢肺炎疫情延燒，因應學校明天開學，日前已完成校園消毒工作，各級學校今天也動員老師、志工及家長安排明天學生入校分流管控的動線，希望開學第1天不要造成周邊交通問題。

嘉義市警局協助學校防疫量體溫交通疏導，規劃自明天起編排護童勤務，協助學校量體溫時秩序維護，並加強學校周邊交通疏導勤務，減少交通衝擊。

林立生表示，嘉義市設計印製學生健康管理護照，計有3萬5000張，內容包含體溫紀錄表格、市長黃敏惠小叮嚀、防疫6大措施及嘉義市政府服務專線等，學生上學前須先量體溫，透過落實學生體溫監測防範疫情。

嘉義市教育處也提出校園防疫3要1動口訣，就是要量體溫、要勤洗手、教室要通風以及下課出來動一動。

林立生說，為因應開學，已要求各校落實各項防疫作為，包括各校移除水龍頭省水裝置，以符合教職員生勤洗手需求。各班導師每天上課前也務必做好班級清潔或消毒，並在學生進教室及中午時段再次量體溫。

另外，各校的每個洗手台應放置肥皂或洗手乳，並要求學生每節上課前務必洗手。各校使用耳溫槍量測體溫時，也應留意耳溫套衛生問題，做好消毒工作或備妥適量耳溫套替換。

林立生指出，防疫期間，各校加強溝通宣導家長不得進入校園措施，如發現有發燒症狀學生，請先安置於適當處所，並及時通知家長帶回。