調查中港澳旅遊史 鄭文燦籲勿讓學子被標籤化

國中小明天開學，桃園市長鄭文燦今天在防疫會議後表示，請學校特別掌握曾滯留在中港澳地區的學生、家長旅遊史，也呼籲校方低調調查，避免學子「被標籤化」。

桃園市政府將今天訂為「公共運輸及學校消毒日」，希望完成公車、Ubike、計程車及轉運站、校園等防疫，以因應中小學生上學需求，同時也要求各校掌握酒精、口罩跟耳溫槍等防疫物資。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午在鄭文燦陪同下前往桃園市政府災害應變中心，聽取桃園市各局處防疫準備工作。

鄭文燦在會後接受媒體聯訪時表示，這兩天除了做好各項防疫物資檢查外，也要求教育局特別檢查公私立學校、幼兒園的防疫都要到位。

鄭文燦提到，要特別掌握曾滯留在中港澳地區的學生，或者是父母親有滯留在中港澳地區旅遊史的紀錄，也請校方低調進行各種調查，掌握後續情況，避免學子「被標籤化」。

記者問到，有其他縣市政府要求中央流行疫情指揮中心應更公開透明資訊，鄭文燦說，地方政府與指揮中心聯繫很密切，包括責任醫院、檢疫中心、確診病患，其實地方政府是知道的。

鄭文燦說，為了不要製造恐慌跟不必要的困擾，連居家檢疫人員都是由里幹事來負責聯繫、關懷，目的希望不要製造社區的恐慌。

鄭文燦也說，桃園市今天成立「居家檢疫服務中心」，除了多元服務方案外，也發放消毒包、紓壓零食包、中藥材健康包，目的希望居家檢疫者不是被管制而已，也要讓他們感受到「陪伴、關懷、服務」，在溫暖中完成14天的健康管理期。