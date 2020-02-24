聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫物資 新北拚精準配送

聯合報 / 記者張曼蘋／新北報導
新北市長侯友宜（中）前往新莊國小視察酒精與耳溫槍等校園防疫物資配發狀況。記者黃義書／攝影
新北市長侯友宜（中）前往新莊國小視察酒精與耳溫槍等校園防疫物資配發狀況。記者黃義書／攝影

新冠肺炎疫情持續，高中以下學校開學在即，新北市長侯友宜「全力備戰」，把防疫物資當成重要資產，要求各校造冊落實管理，不准浪費；他昨天到校園防疫物資發放中心新莊國小視察，關心學校防疫物資數量及配發作業動線，確保開學前學校需求的物資順利到位。

侯友宜說，一月開始就不斷跟教育局、學校校長們做好開學整備，除了線上教學備課，最重要的是不斷演練；開學前一天將做防疫演練，明天還會到各校不定點抽查，確保做到萬無一失。

他表示，新北防疫物資準備口罩一一一萬五千片、酒精一萬一千六百公升、額（耳）溫槍一萬五百七十支，全部到位，由各區校長分配下去，每個防疫物資必須造冊、精準配送，不能浪費」。他說，家長把孩子交給我們，我們要讓家長安心，全力備戰。

侯友宜說，新北市府針對「三級防護」及「健康五原則」防疫措施已拍攝影片，與老師、家長一起防疫，讓大家清楚知道每個人要扮演的角色。他今天要到板橋大觀國小視察防疫演練，並拍成防疫SOP影片，其中包括入校體溫量測、體溫異常個案隔離疫調、正確洗手五步驟、教室防疫準備與教育、午餐時刻防疫衛教等，督導學校務必以嚴謹心態，超前做好各項防疫應對及準備。

教育局表示，防疫物資均已通知各校領取，後續仍會有物資補充；防疫物資屬備戰存用，各校應造冊嚴格控管數量。

新莊國小校長張信務表示，為辦理新北校園防疫物資配置，多次召開會議，一周內進行二至三案的物資採購，並將防疫物資管制區大規模環境消毒後，進行嚴格出入管制，確保物資不受汙染。發放物資時也動員家長會委員協助，透過開單、校對及簽名方式，確保發放數量正確，發放流程由各區務中心協助領取，再通知各校至所屬區務中心領回。

新冠肺炎 開學日 COVID-19

延伸閱讀

影／新北校園防疫物資到位 仍有家長憂疫情請假到3月底

柯文哲防疫會議只去1次 侯友宜：如何落實執行才重要

影／柯不知第24例在哪 侯友宜：中央地方一條鞭 不需對立

開學無預警抽測 侯友宜：教職員要嚴守校園防疫第一線

相關新聞

明開學！雙北各設3關卡防疫

新冠肺炎疫情延燒，明天就是開學日，雙北都推「三層防護機制」，但作法不同。台北市只要在家量過體溫就可直接入校，新北要求進班前再量一次體溫。有家長擔心校方準備不足，乾脆讓孩子請假一天，觀察情況後再上學。

防疫物資 新北拚精準配送

新冠肺炎疫情持續，高中以下學校開學在即，新北市長侯友宜「全力備戰」，把防疫物資當成重要資產，要求各校造冊落實管理，不准浪費；他昨天到校園防疫物資發放中心新莊國小視察，關心學校防疫物資數量及配發作業動線，確保開學前學校需求的物資順利到位。

教部：發燒告知學校 就醫不算缺席

教育部表示，開學前已將防疫SOP函文至各級公私立中小學、幼兒園、補習班、托育機構等。學生每日上學前應在家量體溫，發燒標準為耳溫卅八度以上、額溫卅七點五度以上（須以耳溫再確認），若達標應告知學校、盡速就醫，不會列入缺席紀錄。

基隆二信DIY額溫計 分送中小學

要開學了，基隆市二信高中師生、家長昨天一起製作「DIY創客額溫計」，大家攜手完成30餘支自製額溫計，將在開學後由北聖宮及二信高中家長會代表，送給需要的中小學校協助防疫。

桃市因應開學 公共運輸今消毒

明天即將開學，桃園市府昨天臨時召開防疫會議，了解教育、交通運輸在防疫供應及運輸車輛消毒現況。

開學防疫備戰 花蓮299校消毒完畢

避免新冠肺炎疫情影響，花蓮縣環保局趕在開學前針對縣內高中職以下299所各級公私立學校加緊消毒，也在人潮密集公共場所消毒。教育部提供口罩、酒精、額溫槍等防疫物資，花蓮由「教育部花蓮縣聯絡處」協助發放，花蓮南區則集中在玉里高中，各校派專人到場領取。

開學校門口學生排隊量溫恐影響交通 宜蘭警方配合疏導

國中小學即將開學，各單位為了校園防疫上緊發條。宜蘭警方為避免開學第一天學生在校門口量體溫或噴酒精清毒，入校速度變慢，以致...

開學前 新北環保局為近400所學校消毒

後天即將開學，但新冠肺炎疫情仍未趨緩，新北市環保局為降低疫情傳播風險，配合教育局到各校校園消毒，從本月15日開始，到今晚...

主題「我有穿褲子」 屏東大學教務長示範直播因應疫情

下周高中以下學校就要開學，緊接著大學也要開學了，近來各校都在摸索線上授課，以因應疫情升高時，能做到「停課不停學」，國立屏...

影／新北校園防疫物資到位 仍有家長憂疫情請假到3月底

下周二(25日)高中職以下學校即將開學，新北市長侯友宜今(23)日上午至負責發放新北校園防疫物資的新莊國小視察，侯友宜表...

影／二信高中趕工30餘支額溫槍 開學後贈送中小學助防疫

台北城市科大電通系蔡耀斌副教授團隊，和基隆市二信高中電機科劉兆祥主任團隊，今天師生合作趕工「DIY創客額溫計」，這款額溫...

台中市高中以下學校464所開學前完成消毒 今已達85%

全台各校開學在即，因應新冠肺炎疫情，台中市政府針對全市419所公立高中、國中小及幼兒園，以及45所私立高中及國中小，共4...

熱門新聞

延後開學不延後放暑假 台灣可擺脫「學期最長國家」?

學測成績將公布 明上午9時起可上網查詢

台東縣中小學聯合運動會 她表現亮眼包辦國女組4金

教育部：大學不得以不續聘要脅老師執行線上教學

開學無預警抽測 侯友宜：教職員要嚴守校園防疫第一線

影／二信高中趕工30餘支額溫槍 開學後贈送中小學助防疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。