防疫物資 新北拚精準配送

新冠肺炎疫情持續，高中以下學校開學在即，新北市長侯友宜「全力備戰」，把防疫物資當成重要資產，要求各校造冊落實管理，不准浪費；他昨天到校園防疫物資發放中心新莊國小視察，關心學校防疫物資數量及配發作業動線，確保開學前學校需求的物資順利到位。

侯友宜說，一月開始就不斷跟教育局、學校校長們做好開學整備，除了線上教學備課，最重要的是不斷演練；開學前一天將做防疫演練，明天還會到各校不定點抽查，確保做到萬無一失。

他表示，新北防疫物資準備口罩一一一萬五千片、酒精一萬一千六百公升、額（耳）溫槍一萬五百七十支，全部到位，由各區校長分配下去，每個防疫物資必須造冊、精準配送，不能浪費」。他說，家長把孩子交給我們，我們要讓家長安心，全力備戰。

侯友宜說，新北市府針對「三級防護」及「健康五原則」防疫措施已拍攝影片，與老師、家長一起防疫，讓大家清楚知道每個人要扮演的角色。他今天要到板橋大觀國小視察防疫演練，並拍成防疫SOP影片，其中包括入校體溫量測、體溫異常個案隔離疫調、正確洗手五步驟、教室防疫準備與教育、午餐時刻防疫衛教等，督導學校務必以嚴謹心態，超前做好各項防疫應對及準備。

教育局表示，防疫物資均已通知各校領取，後續仍會有物資補充；防疫物資屬備戰存用，各校應造冊嚴格控管數量。

新莊國小校長張信務表示，為辦理新北校園防疫物資配置，多次召開會議，一周內進行二至三案的物資採購，並將防疫物資管制區大規模環境消毒後，進行嚴格出入管制，確保物資不受汙染。發放物資時也動員家長會委員協助，透過開單、校對及簽名方式，確保發放數量正確，發放流程由各區務中心協助領取，再通知各校至所屬區務中心領回。