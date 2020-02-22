舒緩排隊量體溫人潮 公館國中添購紅外線熱像儀

因應武漢肺炎疫情，苗栗縣公館國中近日添購紅外線熱像儀，以利舒緩學生進入校門前需量體溫的排隊人潮，更盼這台機器能夠在防疫期間發揮效用。

公館國中校長方麗萍告訴中央社記者，面對下週開學，校方已進行多次防疫演練，包括校門口量額溫動線，以及若發生發燒第一時間如何處理、各班額溫槍是否準確等。

方麗萍說，原規劃學生們進入班級後再統一量體溫，但考量學生入校的時間不一，前後可能出現長達超過1小時的空窗期，若此時才發現有學生發燒，恐怕早已產生群聚感染。

方麗萍說，學校為此特別添購一台紅外線熱像儀設置在校門口，除了希望能即時找出發燒者，達到防疫效果，也避免學生們進入校門時量體溫造成大排長龍，能舒緩人潮。

方麗萍指出，全校師生近900人，若逐一量體溫相當耗時，人力安排也是一大問題，有了熱像儀協助，能先監測出體溫異常的人，再進一步用額溫槍確認，盼能有效舒緩師生進校園的時間壓力，並精準掌控校園疫情。