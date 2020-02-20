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防疫停課標準出爐 1校2確診 全校停課14天

聯合報 / 記者潘乃欣馮靖惠章凱閎／台北報導
全國中小學下周二即將開學，停課標準昨天出爐，高中以下兩人確診，全校停課14天。 記者曾原信／攝影
全國中小學下周二即將開學，停課標準昨天出爐，高中以下兩人確診，全校停課14天。 記者曾原信／攝影

全國中小學下周二即將開學，中央停課標準出爐。教育部昨公告新冠肺炎停課標準，和ＳＡＲＳ、腸病毒疫情不同，高中以下一班有一名師生被列為確定病例，該班停課十四天；一校有兩名確定病例，全校停課十四天。教育部表示，學校停班停課一定會補課，時間可在周間、假日或暑假。

一班一確診 整班就停課

教育部昨天公告開學後的停課標準，高中以下學校，包括幼兒園、短期補習班，每班有一個師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課十四天；若一校有兩個以上師生為確定病例，全校就停課十四天。

鄉鎮市區停課也訂標準

大專校院有一個師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該師生所修、授課程均停課。兩個以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該校（區）停課。另外，一鄉鎮市區有三分之一學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

對於台北市政府認為，教育部沒詳細規定兩名確診的時間間隔，會造成判斷誤差，指揮中心指揮官陳時中昨天表示，十四天內有兩例確診，就達到停課標準。教育部說，停課規範仍應視實際疫調情形，依中央流行疫情指揮中心公布的指示做調整。

國教署：停課一定要補課

若學校發生停課，國教署強調「一定要補課」，補課可以在周間、假日、甚至暑假期間進行。且停課的居家學習期間，也要「停課不停學」，校方要持續關心學生的健康、提供心理輔導，並擬定計畫讓學生透過其他管道持續學習。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清提醒，若學校因確診個案必須停課，一方面要顧及學生隱私、不應公布校名班級，另一方面應提供家長比照寒假期間可請「防疫照顧假」。他也建議，若企業願提供勞工有薪的防疫照顧假，政府應給予賦稅優惠，鼓勵良善資方。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則說，若發生因疫情而長期停課的狀況，恐影響學生學習進度、甚至是升學發展，教育部應有縝密措施。此外，中小學特教生有「跑班上課」的需求，例如資源班等，各學生往往來來去去；若發生確診個案，要如何認定停課的班級範圍，也須進一步思考。

新冠肺炎 開學日 COVID-19 防疫照顧假 疫情 停班停課 陳時中

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