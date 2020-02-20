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彰化4校113名港澳生 須回校居家檢疫

聯合報 / 記者林宛諭喻文玟賴香珊／連線報導
部分租屋在外的中港澳學生有呼吸道症狀卻不通報，彰化縣衛生局決定全縣4所大學113名港澳生集中回學校宿舍做居家檢疫。圖／衛生局提供
部分租屋在外的中港澳學生有呼吸道症狀卻不通報，彰化縣衛生局決定全縣4所大學113名港澳生集中回學校宿舍做居家檢疫。圖／衛生局提供

由於中港澳學生健康管理出問題，部分租屋在外學生有呼吸道症狀卻不通報，彰化縣衛生局決定把全縣4所大學、113名港澳生集中回學校宿舍做居家檢疫管理；台中和南投各大學則由村里長和校方每天關心，確實掌握學生健康狀況。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，因發現部分租屋在外的中港澳生呼吸道症狀，卻不據實通報，校方也未發現，成防疫隱憂，已協助學生就醫，由醫院做相關採驗。為免有呼吸道症狀學生還趴趴走，更可能手機聯絡不上，衛生局首度要求大葉、彰化師大、明道大學、建國科大4校共113名學生請在外租屋學生回學校宿舍做居家檢疫。

但有學生投訴，認為回學校宿舍得共用衛浴設備等，反增交叉感染機率，抗拒回學校宿舍。

葉彥伯表示，目前回校居家檢疫的學生都不是病人，沒有傳染疑慮，也要求校方提供學生獨立房間，每天定期清毒；學生雖共用浴室，但只要確實洗手，不會有問題；防疫非常時期請學生配合，若不配合，依傳染病防治法最高可開罰15萬元。

台中市民政局指出，在台中就學的港澳返台生，都提列名冊進行居家檢疫，區公所里幹事、里長持續前往關懷。

中興大學表示，中港澳住宿生有13人，校方準備宿舍每人1間，集中關心，多數已通過14天隔離期或接近居家檢疫尾聲；外宿生有30多人需居家檢疫，各系負責教官每天打電話關心、詢問體溫狀況。逢甲大學表示，外宿生不建議突然臨時移動移中管理，目前都各自在家，由里長和學校每天關心，目前多已快滿14天。

暨大全校約187名港澳生，其中有98人返台，住校39人由校方居家檢疫，另59名租屋生由房東控管及送餐，校方、公所也每日派員查看，隔離期間有1人出現感冒症狀，但送醫就診篩檢後確認僅是一般感冒。

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