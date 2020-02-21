因應疫情！開學後家長日改採書面通知 部分取消開學典禮

【文：武美齡】

依目前教育部公告，全台高中職以下學校開學日為2/25，為了防疫，各級學校陸續發布開學後相關因應措施，其中包括家長日（親師座談、學校日）將改採書面通知，家長和老師不集中於教室內開會。

家長日（學校日）將改採書面通知

近期陸續有家長接到學校通知，表示108學年度第二學期的家長日（親師座談、學校日）將改採書面通知，或採網路宣達方式辦理，主要目的是為了避免室內集會，降低病毒傳染風險。

目前已得知新北市土城清水國小已發出公告：因應新冠狀病毒防疫工作，本校第二學期家長日改以網路宣達方式辦理。明德高中之國中部同樣可見：因應防治新型冠狀病毒之故....家長日改由書面方式辦理，書面資料將另行公佈於校網下載。

停辦高中以下學校開學典禮

此外，相關校園防疫措施還包括台中市府教育局於2/17宣布：停辦高中以下學校開學典禮，如有相關事項需宣布，改以廣播、視訊及書面方式於各班宣導。台中市府教育局表示，親師座談部分，國民中小學改以書面宣導或請導師電訪等方式；高三學生第二階段升學輔導工作(如繁星入學、申請入學)及一年級學生新課綱選組，如有召開必要，應於通風處辦理。

兒童口罩：藥局7日買4片，政府發送校園急用口罩

家長也關心開學後口罩不夠用怎麼辦？衛福部於2/17宣布口罩實名制規則變更，2/20起兒童口罩改為七天可買4片，政策調整後，希望滿足兒童的口罩需求。

此外，教育部也表示開學前將提供各級學校(含大專院校)、公私立幼兒園口罩共645萬片，主要作為防疫備用物資，以每盒50片、每50位教職員工生一盒的原則計算配發。

教育部特別說明，這批口罩緊提供學校作為緊急情況備用，當在校園內有學生或教職員工發生臨時性的不適症狀，例如：發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等，才可詢問校內相關防疫單位領取，並非提供一般健康者使用。

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