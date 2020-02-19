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迎開學 新北宜花校園消毒 北市3層防護

聯合報 / 記者邱瓊玉王燕華羅建旺王敏旭魏翊庭／連線報
宜蘭防疫，開學前，116所學校昨天起全面消毒。 記者羅建旺／攝影
宜蘭防疫，開學前，116所學校昨天起全面消毒。 記者羅建旺／攝影

開學在即，新冠肺炎防疫上緊發條，台北市宣布開學後啟動「3層防護機制」；而花蓮126校、宜蘭116校昨天起全面消毒，本月25日開學前完成，開學典禮將從簡或戶外辦，新北環保局指出，為了降低疫情傳播風險，目前已完成新北14區共288所學校外圍環境消毒作業。

新北針對29所大學、362所高中職以下學校外圍環境加強消毒。 圖／新北環保局提供
新北針對29所大學、362所高中職以下學校外圍環境加強消毒。 圖／新北環保局提供

台北市長柯文哲昨天要求開學前3天做好防疫演練，並宣布開學後啟動「3層防護機制」，要求學生在家裡先量好體溫，並填寫自主健康卡，忘記量、沒有量，第一層就是在校門口量額溫，如果超過攝氏37.5度，將送到第二層，在川堂量耳溫，若仍超過38度，將建議他立刻戴上口罩並返家休息、就醫。

教育局表示，開學當天，將抽查至少5、60所學校，確認當天入學流程情況，也請公私立高級中等以下學校審慎辦理國際教育交流事宜，原則上建議學校4月30日以前出訪團延後辦理，預估約有40團受到影響。

宜蘭縣教育處長王泓翔說，開學後，除了體溫管制外，學生若前一天吃過退燒藥者也請勿到校，到校若有呼吸道症狀，將會提供備用口罩，並通知家長帶回就醫。

新北環保局表示，市長侯友宜在疫情應變會議指示，必須針對新北29所大學、362所高中職以下學校外圍環境加強消毒作業；新北市教育局表示，教職員工會在開學前把教室及辦公室用漂白水消毒一遍，教室由老師在本周五或下周一備課日抽空消毒，體教科表示，原本每次開學前都會進行消毒，這次一定要更落實。

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