因應學生開學 各縣市府防疫物資不馬虎

高國中小學將於2月25日開學，各縣市教育局處加緊整備開學防疫，除了額溫槍、口罩及酒精準備情況受到關注外，若因疫情造成停課等因應，也是各縣市規畫重點。

高雄市教育局暫停3月底前大型活動，開學後加強體溫測量，發燒學生一律嚴禁入校，教育局指出，鼓勵學生自備口罩，不強制要求戴口罩上學，校內備有急用口罩，對校外人士進出則嚴格要求量測體溫、戴口罩。

高雄教育局指出，全市34萬名中小學生，教育部提供的口罩開學前將發送校備用，各校自備的防疫物資開學前都會到位。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，已上網公告防疫需知及注意事項，還會編印成防疫手冊提供給各校，包括體溫量測處理流程、校園環境消毒防護等。

在防疫物資方面，鄭新輝說，教育局1月30日下訂採購891支額溫槍，2月13日前已配發到各校，加上教育部配給，開學前平均每5班就有1支、酒精及漂白水備用量可達2個月以上，口罩緊急備用量10萬片也已送到各校保健室，中央配給口罩隨到隨配。

屏東縣政府教育處表示，全縣高國中小學校數共計207校，人數共計5萬8571人，各校在口罩及消毒水方面都有備品，目前的統計，口罩有9萬6107片、消毒酒精272.5公升、耳溫槍及額溫槍1263支、洗手用品6735瓶。

開學前會完成配發口罩、額溫槍、酒精的緊急備品給中小學學校及幼兒園，教育處表示，學校已於開學前成立學校防疫小組，召開因應措施會議，發送防疫通知予家長及學生，以做好防疫工作。

台東縣教育處長林政宏表示，台東縣各國中、小學開學防疫措施，各校已完成成立防疫小組，訂定4大方向包括每日早中晚體溫量測、勤洗手、備妥防疫物資及旅遊史管控，另以規畫量測體溫的動線，進出校門出入口都必須設量測站，避免進出校園的漏洞。

林政宏表示，一旦發現學生體溫異常，就會通知家長帶回，若是校園內量測發現異常，馬上送健康中心靜養，由家長接回；也要求學校增加防疫衛教宣導頻率，對學生一天宣導3次以上，接送家長也會安排校門口衛教宣導。

花蓮縣教育處長李裕仁表示，在防疫物資方面，縣內每年都有採購額溫槍，二氧化氯消毒錠及噴霧滅菌機等物資，加上教育處配給，額溫槍開學前平均每6班就有1支，小校4班就有1支。

李裕仁說，因應開學，已要求各校預備肥皂、漂白水、酒精等，也將整合中央配發的酒精、口罩，在開學前開放到各校，主要提供在校期間臨時性呼吸道不適症況或緊急狀況者配戴。

金門有9所國小、5所國中，連同幼兒園共約有8000名學生，教育處長羅德水表示，經過2次校園防疫會議，已完成各校防疫小組成立，防疫物資由教育處整合發送各校，並要求在開學前完成消毒、防疫整備。

羅德水表示，開學後將力行每天師生進出量體溫，戴口罩視個人情況和需要自行決定，若額溫超過38度，就請家長接回，呼籲家長注意孩子身體狀況，如果身體不舒服，請在家休息。

澎湖縣府教育處表示，全縣國中小人數約6000多人，已要求各校成立防疫小組，設置發燒檢測站，只要學生達體溫37.5度，隨即將學生帶至保健室隔離，通知家長帶回；口罩量至少準備有學生人數的2倍以上，還包括有酒精、消毒水和消毒器等防疫物資，都須備齊。

另外，對於有中港澳旅遊史的學生及教職員工，將依中央流行疫情指揮中心管理機制進行健康管理，並完成校園環境及清潔消毒。