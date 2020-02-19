開學防疫Q&A／中小學生體溫幾度要回家？口罩物資如何配給？

為防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心2日宣布中、小學延後開學，從2月11日延到2月25日開學。原先各級學校對發燒的定義和作法不盡相同，讓各界擔心開學日恐怕會出現「溫差之亂」，教育部今（19）日發函各縣市政府教育局，請家長每日上學前幫子女量體溫，耳溫逾38度免到校。

中小學生發燒怎判定、體溫幾度要回家？

第一段防疫作為是「在學生上學之前」，家長應先幫小孩量體溫，如有耳溫38度（含）以上或額溫37.5度（含）以上（須再量耳溫一次）視為發燒，及若有咳嗽或非過敏性流鼻水等症狀，應告知學校後，儘速就醫和在家休息，不要到學校，學校不會將其列入出缺席紀錄。

第二段防疫作為是「在學生進入學校之後」，學校班導師或授課教師應隨時注意學生之健康狀況，注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等症狀，如有症狀應請學生立即戴上口罩，避免傳染他人，且應暫時安置於「單獨空間」，或與他人至少間隔1公尺以上的地方，且保持空間通風，並安排專人陪同直到離校。

口罩如何配給？

教育部15日舉行記者會表示，教育部將配645萬片備用口罩給小學到大學各級學校和私幼、補習班，教職員、學生每人一片備用。但只給校內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等緊急狀況者配戴。

2月開始配送，預計開學前可配送到位，口罩非每天配送，而是有需要者用完再補充。另外，中央流行疫情指揮中心也指出，校內健康者不用戴口罩，教室要保持通風、個人要有清潔習慣。

學校防疫和物資情況

環保署將針對全台4千所學校周邊及一樓開放空間徹底消毒，尤其是溜滑梯遊樂設施、座椅、洗手台、廁所、川堂等一般民眾容易身體接觸的地方，2月23日前全數消毒完畢，再由學校接手校園內部空間整潔工作。此外校園交通車交通車等也將進行全面消毒。

防疫物資方面，教育部長潘文忠表示，1月30日各級學校成立應變小組，各級學校積極做準備，目前備有額溫槍2.5萬支，另備酒精8.4萬公升。

開學、畢業典禮會停辦嗎？

以各縣市或各學校公布為主。

台中市教育局17日宣布，高中以下學校下學期開學典禮停辦，戶外教育活動也延後至5月或暫緩辦理，如仍依規劃辦理，應落實防疫注意事項規定。

高雄市教育局長吳榕峯17日表示，凡超過50人以上的大型活動，包括校外教學、畢業典禮等，3月底前通通取消，以避免群聚感染；個人單獨項目如體育競賽、音樂比賽可以進行，但團體競賽取消。

桃園市市長鄭文燦今（19）日也表示開學典禮有群聚風險，並宣布高中以下停辦開學典禮，可採廣播方式進行，校外教學也一律延到疫情之後辦理。

校外教學、畢業旅行或隔宿露營等活動要不要去？

台中、高雄、桃園市高中以下學校也宣布暫緩辦理校外教學等活動。

為了減少學生接觸，教育部建議校外教學「以車代班」，同遊覽車的學生安排同寢室，且過程中不要換車、換班。

出發前學校要成立應變小組，商定學生在活動期間送醫及退費機制，班級如果是在停課期間，該班不得參加校外教學活動，應依中央流行疫情指揮中心規定實施相關隔離措施。

停課標準是什麼？

目前教育部未訂立全國各級學校停課的統一標準，尚在研擬中。

北市教育局表示，目前北市的停課標準暫時依循SARS期間的停課標準，如一班有一個確診案例，該班級就停課14天；若一周內有兩個班級以上出現確診案例，則全校停課14天。有學生因居家隔離或是居家檢疫無法到校，將透過線上學習機制補課；若有全班或是全校停課情形，則工具學科，例如國英數等，會利用導師時間、放學後、周休二日等時間補課。