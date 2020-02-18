校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度

中小學即將開學，校園防疫繃緊神經，台大公衛學院今天呼籲將發燒定義下修。中央流行疫情指揮中心稍晚表示，額溫槍定為攝氏37.5度，耳溫槍則為38度，校園量測時會多重確認。

中小學原預計本月10日開學，但因武漢肺炎疫情，延後至25日。

台灣大學公共衛生學院召開記者會，環境與職業健康科學所教授蘇大成指出，各項研究表明，人類正常體溫正在下降，過去認為37度是正常體溫、38度才是發燒的觀念，需要重新調整。

蘇大成指出，已有針對武漢肺炎的研究顯示，有20%的病人體溫在37.3到38度之間。建議校園量測體溫時，將發燒定義下修為37.5度。

對此，中央流行疫情指揮中心傍晚召開記者會，監測應變官莊人祥表示，已和教育部等單位討論確認，如果以耳溫槍量體溫，因量測的是核心溫度，以38度為發燒標準；但如果是以額溫槍量，測的是表面溫度，則是以37.5度為發燒標準。機場檢疫使用的紅外線儀器，也是以37.5度篩檢。

莊人祥表示，根據教育部規劃，目前校園量體溫是先用額溫槍篩選，如果超過（含）37.5度，再到保健室或其他室內空間，用耳溫槍確認（38度）。如果還是達到發燒標準，就應進行後續評估，讓學生請假並就醫。

另外，台大公衛學院院長詹長權建議，政府應於近日釐清疫情是在「圍堵期」還是「減災期」。如果仍在圍堵期，可考慮再延後開學。他同時也呼籲政府及早定出停課標準，讓社會大眾和家長安心。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有延後開學的規劃。至於開學後的停課標準，目前傳染病防治相關法令中就有停課、停班規定，這波疫情也都沿用。

教育部傍晚告訴中央社記者，目前高中以下學校開學日仍是本月25日，後續是否再延後，依中央流行疫情指揮中心評估決定。