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看到李文亮去世前口罩戴法 台灣醫師超心酸

校園防疫備用口罩645萬片 遵守使用3時機

中央社 / 台北15日電

中小學即將開學，因應武漢肺炎防疫，教育部以每50名師生一盒（50片）估算，為各級學校準備645萬片「備用」口罩，學校需指派專人管理、造冊，遵照中央流行疫情指揮中心公布的戴口罩3個時機。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣中小學原預計2月10日開學，但因武漢肺炎疫情，延後至25日。

教育部長潘文忠今天上午接受媒體聯訪表示，目前已備妥2.5萬支額溫槍、8.4萬公升消毒酒精、645萬片口罩，將陸續送抵各級學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧中心等單位。

潘文忠強調，校園口罩是「備用」的概念，依照中央流行疫情指揮中心建議的使用原則，讓師生有呼吸道感染等突發身體不適的狀況，可以第一時間有口罩可以戴上，健康的師生不用戴口罩。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，教育部綜合規劃司長黃雯玲進一步補充，645萬片口罩2月初起就從私立幼兒園開始配送，高中以下學校是以每50名師生配送一盒（50片）來計算，將陸續送達各校。

黃雯玲澄清，學校口罩是「備用」性質，「不是每名學生都有一片。」希望各校在用口罩時，必須指派專人管理、造冊，遵守指揮中心公告的3個使用時機。包括看病或陪病、有呼吸道症狀時、慢性病患者外出時。

黃雯玲也強調，教育部將和台灣兒科學會合作，做好防疫衛教宣導，希望師生落實勤洗手、呼吸道衛生和咳嗽禮節，生病就在家休息。

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