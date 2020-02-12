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延後開學 各校紛推線上學習

聯合報 / 記者喻文玟江良誠劉明岩／連線報導
因新冠肺炎延後開學，中一中和逢甲大學合作提供四門「線上微課程」有物理、光電、寫程式、製作App讓學生居家選修，高一還可列入學習歷程檔案。 記者喻文玟／攝影

大學、高中延後開學，各校擔心學習進度落後，紛紛推出不同加強課程。台中一中與逢甲大學合作開4門「線上微課程」，有APPs線上專班、物理、光電、程式寫作，課程非強制性，對高一學生有助增加學習歷程檔案內容。

台中市教育局也有「12年國教課綱資源整合平台：教學與評量資源」專區，目前全市有30所學校推動線上學習，包括「教育雲」、「均一平台」、「PaGamO」等學習平台，師生能透過單一教育體系帳號登入自主學習。

南投縣的數位學習平台和台中市相同，種類有教學影片、練習題、動態評量、診斷試題以及互動式教學元件，並針對學習的測驗結果提供適性化的個別協助，對學童很有幫助。

台中一中目前有國、內外19個線上學習平台提供學生自主學習，加上最新與逢甲合作4門「微課程」選擇性更豐富。逢甲資工系教授薛念林說，這4門課程原本3月才要上線，延後開學提前上架，不限制修課人數，隨時自由選修。

薛念林指出，「線上學習很容易變成看影片、沒感覺」，逢甲設計「漸進式為課程」每2周一個單元也能與線上助教互動，每一單元有小測驗，通過測驗才能進入下一階段，對學生來說較有挑戰性感覺。

舉例python線上程式課程會自動批改，寫程式就是要不斷測試，線上系統導入自動批改功能；中一中也有獎勵機制，完成線上學習挑戰有獎學金。學生周得壹原本規畫自主學習，得知有線上微課程已報名python程式語言。

彰化縣政府教育處長陳逸玲說，因新冠肺炎疫情，國中小學延後兩周開學，在這兩周時間裡，建議學生們多利用資訊數位平台學習，提升各科目學習成效，且為了讓學程能維持完整，將研議國中小學畢業典禮延後兩周舉辦。

武漢肺炎 新冠肺炎 開學日
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