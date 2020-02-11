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迎港澳生返校 各大學準備好了

聯合報 / 記者蔡維斌陳雅玲修瑞瑩／連線報導
雲林縣虎尾科技大學的隔離房提供完善設備和防疫包之外，還有運動器材可供隔離的學生在房內運動。記者蔡維斌／攝影

雲林縣環球科技大學針對返台居家檢疫的港澳學生統一接回學校宿舍管理，由輪值教官代為送餐，學校另提供防疫包讓學生使用。圖／環球科技大學提供

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，昨天中央流行疫情指揮中心暫緩港澳人士、學生來台，但許多大學都做好準備，不僅安排專車接送港澳生從機場返校，入住專屬隔離房，也有心理師輔導學生，希望學生安心作好防疫。

雲林縣虎尾科技大學提供港澳生全新衛浴單人套房，還有腳踏車運動機及啞鈴在房內運動，且一律免費，校方說，港澳學生共7人，昨天趕工完成隔離房的建置，不僅設備新穎，環境與隔離效果俱佳，可惜學生暫時不能來台。

虎科大也附送口罩、酒精、體溫計及漂白水的「防疫包」，為了強化學生免疫力，也提供膳食、心理輔導，所有使用過廢棄物都以醫療廢棄物規格處理。

雲林縣環球科技大學有16位港澳生，其中有6位已提早返台自主健康管理，居家檢疫的學生目前住在獨立樓層宿舍，三餐皆由學校代訂，每天定時由輪值教官送餐。

校方提供每位學生防疫包，宿舍有網路及電視，每天會由心理師聯繫每位同學，確保學生狀況，給予心理支持。

成功大學港澳生人數256名，已有學生提早返台，安排專車接送返校，校方騰出宿舍居家檢疫，基於防疫考量，一律請學生上網預約沐浴時間，以錯開個別使用時間，並由專業清潔人員待命隨時消毒。

至於返台在校外租屋的港澳學生，也不能外出，由里長定期訪視或電訪，兩次連絡不到將通報警方協尋。對於因入境管制無法返校的港澳生，則提供彈性修業機制、線上課程教學。

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