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迎港澳生返校 各大學準備好了
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊，昨天中央流行疫情指揮中心暫緩港澳人士、學生來台，但許多大學都做好準備，不僅安排專車接送港澳生從機場返校，入住專屬隔離房，也有心理師輔導學生，希望學生安心作好防疫。
雲林縣虎尾科技大學提供港澳生全新衛浴單人套房，還有腳踏車運動機及啞鈴在房內運動，且一律免費，校方說，港澳學生共7人，昨天趕工完成隔離房的建置，不僅設備新穎，環境與隔離效果俱佳，可惜學生暫時不能來台。
虎科大也附送口罩、酒精、體溫計及漂白水的「防疫包」，為了強化學生免疫力，也提供膳食、心理輔導，所有使用過廢棄物都以醫療廢棄物規格處理。
雲林縣環球科技大學有16位港澳生，其中有6位已提早返台自主健康管理，居家檢疫的學生目前住在獨立樓層宿舍，三餐皆由學校代訂，每天定時由輪值教官送餐。
校方提供每位學生防疫包，宿舍有網路及電視，每天會由心理師聯繫每位同學，確保學生狀況，給予心理支持。
成功大學港澳生人數256名，已有學生提早返台，安排專車接送返校，校方騰出宿舍居家檢疫，基於防疫考量，一律請學生上網預約沐浴時間，以錯開個別使用時間，並由專業清潔人員待命隨時消毒。
至於返台在校外租屋的港澳學生，也不能外出，由里長定期訪視或電訪，兩次連絡不到將通報警方協尋。對於因入境管制無法返校的港澳生，則提供彈性修業機制、線上課程教學。
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