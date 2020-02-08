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延後開學午餐團膳受災 地方協助銷貨

聯合報 / 記者陳斯穎洪敬浤劉明岩陳雅玲王昭月／連線報導
高中以下因應疫情延後開學，與學校契作營養午餐有機蔬菜的農民也受影響。記者陳斯穎／攝影

高中職以下因應武漢肺炎防疫，延後兩周開學，原本供應學校午餐團膳蔬果的農民或果菜合作社，出貨腳步也被打亂，成了觀光、旅遊業之外的另類「受災戶」，相關縣市政府只好各自設法「紓困」，紛紛協調以農會自營超市、賣場、量販店等通路協助鋪貨。

尖石鄉有機農徐榮偉說，尖石鄉有機高麗菜兩周約產一百廿五噸，供應全台各地中小學，即使延後開學也不得不採。縣府已請農會協助，在農民市場、農產直銷站上架蔬菜販售。

雲林縣府農業處統計，延後開學約有五百噸有機、有產銷履歷的蔬菜受影響。經過協調，原先供應新北市營養午餐的蔬菜，新北市果菜公司願收購。

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