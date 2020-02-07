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暑假延後 代理教師薪水怎麼算？

聯合報 / 記者鄭惠仁陳雅玲魯永明卜敏正徐如宜／連線報
國中小開學延後，暑假也延後，全教總力爭多給代理老師一個月薪水。 記者鄭惠仁／攝影

高中職以下開學延後，暑假也延到7月15日才開始，多數縣市代理教師每年聘約都到7月1日，代理老師是否上班及薪水如何計算引爭議，全教總力爭應多給1個月薪水。台南市教育局表示，因費用可觀，要視財源及其他五都作法才能決定。

高雄市教育局表示，第2學期開學日延至2月25日，休業式延後到7月14日，考量部分學校已辦理代理教師甄選，所以調整高雄市長期代理教師聘期，108學年度整學年聘任的代理教師，聘期調整為108年8月23日至109年7月21日。第2學期聘任的代理教師，已辦長期代理教師甄選者，聘期調整為2月4日至7月21日；未辦甄選的，聘期調整為2月18日至7月21日。薪資依照聘期支付。

各縣市政府對代理教師的聘約不一，除了金門縣、嘉義市一律1年1聘，其他縣市因代理教師有初聘、再聘、兼導師或兼行政等不同性質，有不同聘期，以10個月以上、11個月以下聘期為最多。

台南市108學年度聘期是從去年8月29日到7月1日，台南市教育產業工會一直爭取能將代理教師聘期增長，最好是1年1聘。

全教總力爭多給1個月薪水

今年暑假7月15日起放假，不少代理教師聘期到7月1日，關心要如何給薪？全教總開會討論，決議力爭各縣市能給代理教師多1個月薪水，秘書長陳葦芸說，代理教師在學期結束後，還有行政事務要處理，有縣市原本就給1年薪水，多給1個月薪水合乎情理。

台南市教育局長鄭新輝說，若多給1個月薪水，至少要增加2千多萬元支出，將再評估合理性、視財源狀況，參考其他五都作法再決定。

嘉義縣國中小對未兼行政的代理教師，聘期至7月15日，若兼行政，聘期至7月31日；若有聘期未及7月14日，則主動延長聘期，依實際延長後的聘期給付薪資。雲林縣教育處傾向依代理教師實際授課日數延長聘期，薪資給付按聘期給予。嘉義市都給1年薪水，無此問題。

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