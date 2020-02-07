家長防疫照顧假 私幼及國高中身障家長適用

因應武漢肺炎疫情，中小學開學日延後2週，12歲以下學童的家長可請防疫照顧假，勞動部今天表示，指揮中心已發函，基於防疫需求，私幼家長、國高中身障生家長也可請。

中央流行疫情指揮中心2日宣布，高中職以下學校開學日延後2週，為照顧12歲以下學童，家長其中一人可請「防疫照顧假」，雇主不得拒絕。

不過消息一出後，包含已開學的私幼家長以及高中、國中身心障礙學生也因這波疫情延後開學，需要家長在家照顧，因此家長也盼適用。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司司長謝倩蒨在會中表示，中央流行疫情指揮中心今天已發函，高中、高職、五專前三年級或國民中學持有身心障礙證明的子女，若有照顧需求，家長其中一人可以請防疫照顧假。

另外，私立及部分公立專設幼兒園雖然沒有延遲開學，但考量防疫需求，謝倩蒨表示，如果幼兒園自主停課或是家長自主替幼兒請假，家長其中一人可以請防疫照顧假。

謝倩蒨也提到，有民眾疑惑12歲以下學童的家長可請防疫照顧假，詢問家長是否包含爺爺、奶奶等。根據指揮中心發函，家長就是包含父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童的人，像是爺爺、奶奶等。