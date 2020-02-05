文藻採2周雲端線上教學

文藻外大3月2日開學，2月17日至29日期間，師生改採以「雲端學園」之平台進行線上教學。圖／文藻外大提供 分享 facebook

武漢肺炎疫情風暴未歇，各大學重新擇定第二學期開學日。文藻外語大學開學返校上課日從原訂2月17日延至3月2日，2月17日至29日期間，師生改採以「雲端學園」平台線上教學，以符合每1學分仍須上滿18小時規定。高雄大學、高雄醫學大學延至2月25日開學。

文藻表示，2月17日至29日線上教學的點名方式，由授課教師自行規範到課標準，建議採彈性措施，例如採計上線討論的紀錄、完成雲端作業的繳交等，並在教學大綱敘明。校方也提醒學生事先至雲端學園，查詢每一門課程相關要求與規定。

文藻指出，這一決定是經過數次會議及學生代表共同討論的共識，課程結束日期仍為6月20日，同時顧及應屆畢業生如期舉行畢業考、畢業典禮，讓畢業生可依既定期程求職、面試、就業。6月底將前往各國交換、實習的學生，也能照既定計畫前往，校級原訂各項活動的規畫與辦理可以如期舉辦，但3月27日全校運動會取消。

高雄大學表示，教育部2月3日召集大學校長及代表開會討論後，經教學、行政單位及學生代表開會研商決議，考量在不特定風險下開學，恐讓學生、教職員工有增加感染風險之虞，不利防疫管控，因此將開學日延至2月25日，學期授課結束日為6月29日。