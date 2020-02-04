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全國大專院校 延到2月25日後開學

2020-02-04 00:08聯合報 記者章凱閎楊雅棠／台北報導

因應武漢肺炎威脅，大專院校下學期延後至2月25日後開學。 記者曾原信／攝影
因應武漢肺炎威脅，大專院校下學期延後至2月25日後開學。 記者曾原信／攝影
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因應武漢肺炎疫情，教育部長潘文忠昨天宣布，全國大專校院一○八學年度第二學期延後至二月廿五日以後開學，但行事曆須排滿十八周，消息一出，確切開學日則由各校自主決定，包括台大、清大、交大、成大等多校，昨都已陸續宣布延後二周至三月二日開學。陸生二月九日後仍維持暫緩來台。

繼前天宣布，公私立中小學及公立幼兒園延後開學至二月廿五日後，教育部昨再邀集全台各大學代表召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎大專校院管理計畫研商會議」，討論大專校院開學是否延後。

據了解，與會代表對於延後開學有共識，但延後周數各有看法，多數學校認為應延期二至三周，最終中央流行疫情指揮中心決議，大專校院統一延後至二月廿五日以後開學，兼顧防疫策略，也保留各校自主空間。

教育部表示，延後開學的行事曆仍須排十八周課程，若課程只上到十六周，則必須把第十七、十八周的上課或補課情形填表說明清楚。行事曆的調整須在各校開學日前報教育部備查且公開周知。

多數學校目前皆宣布三月二日開學，台大、台師大、台科大組成的台灣大學系統，以及清大、交大、成大、逢甲大學、海洋大學、世新大學、中信金融管理學院，皆已宣布延至三月二日開學。華梵大學研擬二月廿五日開學。至於日前宣布二月廿四日開學的中山大學、明道大學，將再確認開學時間。

提醒大學生和家長，由於各校開學日不盡相同，最好詳見各校官網資訊確認。

至於暑假起始日，不少學校指出，教育部規定，各校課程仍以十八周課程為原則，但保有彈性補課的空間，各校將緊鑼密鼓排定新版行事曆，且確認暑假起始日是否延期。

陸生方面，潘文忠表示，二月九日後仍維持暫緩來台，但規定各校須在二月七日前把陸生就學措施呈報教育部。另各大學辦理的研究所招生入學考試，將不會變動，但各校應確保師生健康為原則。

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