怎麼查證？政府突拋防疫照顧假 人資忙成一團

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心昨宣布，高中以下學校開學日延後2周至2月25日，上午許多家長照常送小朋友上安親班，而延後開學後，小朋友的照顧問題成為家長討論焦點。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

對岸武漢疫情仍在延燒，為了守住我國社區群聚防線，中央流行疫情指揮中心昨宣布延後開學，並搭配家長可以請「防疫照顧假」，但有企業人資質疑勞動部解釋的不夠清楚，像是如何知情夫妻兩人僅有一人請假，或是證明家中有12歲以下小孩與親屬關係等。

有北部企業人資抱怨，防疫照顧假昨透過新聞報導出現之後，許多人資群組整個晚上就開始互相聯繫該怎麼處理，因為一時都只有新聞資訊，無所依從，質疑何時會有正確的說明或是公告。

後續勞動部透過臉書提供初步問答，但這名北部人資質疑，雖然看起來跟家庭照顧假很像，不扣全勤等等，但是否還是會有不同的地方，像是家庭照顧假會有雇主要求相關證明，但此新假種該如何要求同事提出家裡有國小學生的證明，是要在學證明或是戶籍謄本？以及如何知情夫妻兩人僅有一人請假？

另外也有人資表示，勞動部已有說明，防疫照顧假已確定雇主自己決定是否支薪，將再進行討論；至於請假證明的部分，在勞動部進一步說明之前，公司初步討論，傾向同仁只要有12歲以下孩童，出示有孩童生日的關係證明即可。

行政院發言人Kolas Yotaka則緩頰，的確防疫照顧假形成政策的過程，相較一般時期來得比較短，但其實離放假的日子其實還有幾天時間，已經請勞動部多加說明了，應該陸續會通知各企業一些詳實的作法，包含員工該出示怎樣的證明等等都會陸續說明。