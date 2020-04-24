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疫情紓困懶人包 10大補助好康一次報你知

聯合新聞網 / BabyHome

【編輯：武美齡】

行政院召開行政院紓困振興方案-「個人紓困措施」記者會，除了提出整體紓困方案外，也針對個人提出相關紓困措施，政府已匡列1,035億元直接發放現金與其他補助給受影響的民眾，加上各縣市政府加碼補助，共有10大補助措施，來看看你和親友是否受惠。

許多民眾原本工作穩定，卻可能因疫情被迫減薪、減班，還有些工作型態不固定的民眾，因許多活動停擺、延期或停工導致生活困難，政府針對受影響者提出一系列紓困措施。

1.50萬元額度可快速核貸

針對小額商家，例如未開立統一發票的商家，政府提出50萬元額度可快速核貸的方案，希望滿足企業與個人的紓困需求。

2.加速落實企業紓困

符合規定者，政府協助薪水補貼四成、一次性補助、減免水電等方案，預計自下週(4/20)起陸續開始補助。

3.貸款利息調降、展延

包含企業舊貸展延、營運資金貸款、振興貸款之利息補貼與中小企業信用保證基金提供融資保證等措施，除央行宣布將所有貸款全面調降0.25%（1碼），八大公股行庫加碼降息，房貸降息0.5%，消費性貸款更降息0.75%。

目前民營銀行除降息1碼（0.25%）外，對於受疫情影響之個人，參考公股銀行加碼降息者，在自用住宅貸款部分（降息0.5%）計20家，在信用卡、信貸及車貸等住宅貸款以外的消費性貸款部份（降息0.75%）計19家。

此外，受疫情影響還款有困難的民眾也可申請協處措施，包含本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息等。

4.減薪或裁員相關方案

勞動部表示，因疫情被減薪或裁員的個人，有「充電再出發」、「安心就業」與「安心即時上工」等計畫，提供訓練費用及津貼補助，度過減班休息的困境。

5.無一定雇主之勞工補助3萬

針對「自營作業者及無一定雇主之勞工」，初步規劃每月補助1萬元，計3個月，一次發給3萬元。

6.勞工紓困貸款

另透過信保基金提供9成5信用擔保，勞工可貸款10萬元，由政府補貼利息1年。

7.所得稅繳交時間延期、提前退稅

時間展延：財政部表示，108年度所得稅結算申報及繳納期間，由今年5月1日至6月1日，展延至6月30日，緩減民眾繳稅時間壓力。

提前退稅：為提供納稅義務人於疫情期間靈活運用資金，108年度綜合所得稅結算申報第1批退稅案件，提前1個月於今年6月30日退稅。另截至今年3月31日，已調減48.2萬餘家營業人的查定銷售額及營業稅額，預估今年1月至3月共調減營業稅額新台幣1.9億餘元。

分期繳稅：納稅義務人受疫情影響無法於規定繳納期間內繳稅者，申請延期或分期繳稅的案件，不受應納稅額金額多寡限制，延期期限最長1年，分期最長可達3年(36期)。

8.租金展延繳納及分期

國有非公用不動產合法使用權人，109年應繳租金得申請展延繳納期限至12月底，並免收違約金、遲延利息的緩收租金措施；承租人屆時若無法一次繳清，可分最長36期（3年）繳納，截至今年4月15日已核准合法使用權人申請案計40件。

如有相關疑問，民眾可撥打「1988」紓困振興專線詢問。

9.台北市千人防疫就業2.0方案

圖片來源／台北市政府
圖片來源／台北市政府

1263個職缺，不論戶籍在哪，只要願意，都有機會加入台北市防疫隊。

資格：

近半年曾做過2個月工作有投保事實

最近月投保薪資在2萬3,800元以下

相關規定詳見台北市政府網站，也可直接填寫線上申請表單>>傳送門

10.台東失業補助每月15,120元

非自願失業勞工，就業保險未滿1年，且無法申請失業給付者，台東縣政府推出「民眾失業暨生活困難補助計畫」，每人每月補助15120元，最高補助2個月，詳見台東縣政府網站

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