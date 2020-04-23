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口罩3.0上路藥局有望退場？ 實地觀察「預購工作轉嫁店員」

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩3.0上路藥局有望退場？網友搖頭表示「因為只要有更多的流程，對於某些使用者來說就是不方便」。示意圖。記者葉信菉／攝影
口罩3.0上路藥局有望退場？網友搖頭表示「因為只要有更多的流程，對於某些使用者來說就是不方便」。示意圖。記者葉信菉／攝影

口罩3.0」上路，在超商插卡預購就可以立刻付款，有網友在PTT上猜測，少了抽籤的流程，在超商又可以直接驗證身份（插健保卡），是否過沒多久就會取消藥局販售口罩的通路，對此有另一名網友實際觀察後，回文點出藥局不可能退出的原因，「因為只要有更多的流程，對於某些使用者來說就是不方便」。

這名網友昨（22）日到超商買早餐時，剛好遇到一名顧客詢問店員預購口罩的事，該名顧客直接問店員，「現在是不是便利商店就可以預購口罩，你可以幫我弄嗎？」，而店員詢問是否有帶健保卡，顧客卻接著問「我什麼時候可以拿到？」，店員則表示不超過一星期就可以拿到。

原PO從他們的對話中發現，該名顧客只接收到「超商可以預購口罩」的訊息，但卻沒有事先確認好流程，如何操作機器和需要帶什麼證件，更不清楚預購和拿口罩的時間。

原PO表示原以為口罩可以網路預購後，會大幅減少藥局的人潮，但最近卻發現藥局依然大排長龍，而經過超商的實地觀察也明白，為什麼藥局還是沒有辦法退場，就是因為「只要有更多的流程，對於某些使用者來說就是不方便，他們也不願意事先做功課，而是把這些事情轉嫁給店員」，即使再方便，沒有辦法當下拿到，或有些操作上的不適應可能就會讓他覺得還是去排隊好了。

原PO感嘆「只能說實際運作有太多難以想像的情況還是需要一步一步耐心解決，以及期待使用者也能進化」。原PO的觀察也讓許多網友紛紛留言表示，「數位智障本來就是這樣，肯學的話怎麼會變成數位智障」、「很多人就只想要一手交錢一手取貨」、「我也覺得既然都不會用手機預購了，那很高可能也不會用超商機器，到最後都變店員工作」。

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