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柯P評口罩3.0「預約1次再領1次」麻煩 唐鳳現身留言解釋
口罩3.0昨日（22日）上午8時開始上路，新增四大超商事務機預購，民眾只要持健保卡到超商操作事務機，再拿單子到櫃檯結帳即可完成預購，並在隔週至指定超商領取，不過台北市長柯文哲則回應「預約一次再領一次」很麻煩，機器直接按一按，東西拿到走了就好，走第二趟太麻煩，而該相關新聞一曝光後，數位政務委員唐鳳親自現身留言解釋。
柯文哲針對口罩3.0表示直接付錢拿東西最直接，「預約一次再領一次」比不上直接按一按機器拿到東西就走方便，他直言走第二趟很麻煩，另外他也建議目前中央口罩庫存夠，14天買9片口罩可改成28天買18片，理論上可減少大眾購買次數，而柯文哲說自己仍主張現階段口罩須管制，買一次口罩後，無論14天或28天的期間內皆不得再買，才可使週期性買口罩平均掉。
對此，行政院數位政務委員唐鳳有在聯合新聞網相關新聞下方留言，表示「感謝柯市長的具體建議，目前的第六輪是 3.0 試營運期，這幾天若測試無誤，第七輪訂購期即可直接取+續，在同一天領貨、續購，所以是 n+1 趟，並不是 2n 趟」，而她也透露，以她所知目前口罩庫存沒有到28天18片的儲存量。
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