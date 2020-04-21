口罩流程再簡化 超商預購7天取件

「口罩購買流程再簡化，大家都買得到！」指揮中心陳時中21日表示口罩3.0上路，22日起口罩認購不必再等待抽籤後繳費，「帶健保卡去超商以ibon等機器印購買單，並先付款，7天後再領取。」另外，他也宣佈新增3例確診，都為敦睦專案磐石艦案例。記者會中沒有國防部人員列席也引起關注。

口罩流程簡化

中央疫情指揮中心指揮官陳時中21日宣佈，口罩實名制3.0上路，「到各大超商機器訂購，列印出小白單後就可以付款，但付款期限只限當日。」他補充，手機及網路訂購後也可以立即至超商繳費，「不用再3天訂購、3天繳費，相信這樣可以讓大家在買口罩上不會再這麼辛苦。」

他也宣佈，新增的3名確診都是敦睦專案磐石艦上的人員，然而國防部未派員出席說明的情況也受到現場媒體關注，陳時中回應表示，「國防部任務繁多，這幾天也在準備立法院備詢，因此才沒有出席。」他也表示，已經對船上所有人員進行採血檢驗。

強調磨合好

「與各單位溝通良好，否則撐不到現在。」陳時中表示，對軍艦人員傳染採高度警戒，必須要把事情做到最完整。他也強調，與政府各單位溝通得非常好，「指揮中心跟各單位磨合都非常好，否則坦白講社會沒有辦法守到現在這條線。」

另外，武漢類包機返台共有231旅客於20日晚間抵達，醫療應變組副組長石崇良表示，僅有1名兒童發燒體溫超過38度，有出現疑似症狀，其母親及其他親屬共3名旅客送往負壓病房，但採檢結果都是陰性。他補充：「其餘旅客目前在2個檢疫場所進行14天的集中檢疫。」

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