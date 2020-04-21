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中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

他驚見藥局0排隊人潮懷疑口罩會過剩 網打臉：14天還沒到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自己稍早經過3間藥局，都沒有看到任何人在排隊領口罩，因此就讓他好奇的詢問網友「有誰家附近的藥局還排滿人的嗎？」。示意圖。記者卜敏正／攝影
一名網友PO文提到，自己稍早經過3間藥局，都沒有看到任何人在排隊領口罩，因此就讓他好奇的詢問網友「有誰家附近的藥局還排滿人的嗎？」。示意圖。記者卜敏正／攝影

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，政府為了減緩口罩供不應求的狀況，推行口罩實名制措施，上路至今除了藥局及衛生所可以購買得到外，也可以直接網路預購到超商取貨，近期更是從原本的7天3片變成14天9片。對此，一名網友今（21）日在PTT中PO文提到，自己稍早經過3間藥局，都沒有看到任何人在排隊領口罩，甚至就連最愛搶頭香的婆婆媽媽們也沒有在排，因此就讓他好奇的詢問廣大網友「有誰家附近的藥局還排滿人的嗎？」

原PO在文中表示，他剛好經過3間藥局，發現0排隊潮的景象，於是就開玩笑說道「阿桑們果然很愛搶頭香，第一週排一個多小時，第二週就沒人排了」，隨後便疑惑發問「有沒有這批口罩會剩多少的八卦？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應「應該只會越來越好領」」、「現在超好領，店員說第二個星期都不用排」、「昨天下班才去買，根本不用排隊」、「老人就愛搶頭香，排隊根本不是問題，是種社交活動」、「現在真的越來越少人去排了」、「今天第一次看到0人排隊」、「覺得會剩一堆，現在很少人排了」。

不過也有網友持不同看法，認為會有0排隊的現象，是因為14天還沒到，「星期四又會有一批人搶頭香，然後說口罩很難買」、「星期四再去看看，一定很多人」、「禮拜四超愛排」、「是14天還沒到吧，不然還是有人在排啊」、「不是因為藥局是下午發口罩，不然就是14天還沒到」、「等看23號禮拜四就知道了，一定很多人排隊」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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