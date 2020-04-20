民眾收簡訊憂敦睦艦疫情 1922專線半天進線破3萬

不少民眾今天收到敦睦艦隊群聚案足跡提醒簡訊，疾管署1922專線進線爆量，截至下午2時已有超過3萬人次致電詢問艦隊相關疫情，進線量可能再創新高。

敦睦艦隊已24人感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。中央流行疫情指揮中心調查他們下船後足跡，針對停留15分鐘以上地點發出簡訊，以大數據運算匡出同一時段曾到同一場所的民眾發出提醒簡訊，約有24萬人收到簡訊。

不少民眾接到簡訊後一頭霧水，紛紛回想：「到底去過哪裡？」也有人因此被公司「請回家上班」。

民眾對敦睦艦隊群聚疫情的擔憂，立即反映在疾管署專線1922進線量。

中央流行疫情指揮中心統計，17日1922進線量是6614通、18日為4886通，一般都是在4000至8000通左右，但今天從深夜零時到下午2時就進線超過3萬通，比平常高出數倍，且因有發簡訊的緣故，上午進線量明顯增加，全天的進線量可望創下自3月18日4.2萬通以來的新高。

1922專線從疫情爆發以來，每天都有約250至380人負責接聽1922進線，應答率可達8至9成以上，若進線量突然暴增，應答率也會維持在6至8成左右，接線人員忙翻也要為民眾提供服務。

根據統計，進線詢問者關心的議題包含：「敦睦艦染疫成員曾去過哪些地方？」「收到提醒簡訊，是否是假訊息？」「自主健康管理應該做什麼？」

如果從採檢量觀察，指揮中心發言人莊人祥晚間受訪表示，截至20日晚間6時，已經通報採檢1357人，也可望超過上週同期（13日）全日的1728人次。

莊人祥表示，針對染疫官兵停留超過15分鐘以上空曠的地點，因可能接觸到不特定人，就發送提醒簡訊。但收到簡訊者，很可能只是處在同一個空間或僅是擦身而過，並不是面對面相處15分鐘，感染風險很低。

莊人祥說，有感受到民眾的焦慮，但希望放寬心，不要太擔憂，維持輕鬆的心情也有助提升抵抗力。