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他領完口罩發現5片「單邊沒繩子」 網訴苦：繩子常斷掉

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發文抱怨，表示領到「單邊沒繩子」的口罩。圖擷自PTT
有網友發文抱怨，表示領到「單邊沒繩子」的口罩。圖擷自PTT

口罩實名制上路後，民眾都已習慣上藥局買口罩，不過在買完口罩後，民眾可多做一個動作，將袋子打開檢查，避免拿到口罩瑕疵品時無法進行更換。近日，有網友發文抱怨，表示上藥局領了9片口罩，當下沒有直接檢查，事後才發現有5片口罩單邊沒有繩子，令他相當傻眼，對此多位網友也留言表示自己遇到類似情況，口罩旁的繩子戴沒多久就斷了。

原PO在「批踢踢八卦板」發文，表示自己領完口罩後發現9片中有5片單邊沒繩子，他抱怨說到「我可以體諒工廠在趕工生產，但品質把關可不可確實一點，9片有5片沒繩子（其中有1片已經被我丟了），只能怪我當初拿了沒檢查，沒繩子的口罩還放在後面，真的很衰」，而原PO也相當煩惱不知道口罩是否能拿去換，提醒大家拿口罩完一定要馬上檢查。

對此，許多網友紛紛回覆，表示自己或友人遇到類似狀況，「公司的前輩同事今天才收到說口罩的繩子拆開就是斷的了」、「我上個禮拜拿的兒童10入也很容易斷，這是這幾個月第一次發生，看來這批這款要注意」、「之前也拿過繩子一拉就斷的粉紅色口罩」、「最近收到的口罩繩子很會斷」、「光我同事今天就有兩位拿到瑕疵品了」、「繩子一拉就斷，可以向國家隊申請國賠嗎」、。

不過有網友也建議原PO可以自己DIY修復，「我上次買3M的兩包，就有一片缺繩，拿快乾自己剪一條用過的黏」、「舊的繩子剪下，用熱熔膠黏上去」、「這款就留意一下我是會用掛耳布口罩把它塞裡面」、「用過的剪下，繩子自己釘上去」、「用針線縫一下，不要大驚小怪」、「教你，兩片交疊再用釘書機釘起來就可以囉，雙層保護更強」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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