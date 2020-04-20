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口罩賣完被問到煩 藥局貼2公告網笑：是認真的！

聯合新聞網 / 綜合報導
藥局貼出「崩潰公告」。圖／取自Dcard
藥局貼出「崩潰公告」。圖／取自Dcard

口罩實名制3.0預計22日上路，未來將由藥局購買、網路預售、超商預購三軌並行，減輕藥局負擔。有網友貼出藥局的「崩潰公告」，只見藥局門口不只貼上「口罩售完」，一旁也貼上「我是說真的」、「請看我一眼」，有趣公告讓網友直言「真的是被問到發瘋的藥局」。

據了解，口罩實名制3.0預購與續購流程，首先得要是本周可預購口罩之民眾，直接到四大超商的事務機插入健保卡預購或是續購，取得小白單後再到櫃台結帳，隔周就能領取口罩。不過結帳時是透過現金或是悠遊卡，這部分金流仍在確認當中。

事實上，近日口罩的銷售出現增量情勢，截至上周五口罩網購就達254.8萬人次，已超越原先口罩實名制2.0的可供應的約233萬人次，不過口罩團隊早就預估上限至少能達333萬人次，目前的爆量並沒有影響，應無須抽籤。

由於剛開始只能在藥局購買口罩，許多藥局藥師為此忙翻，每日都要接應大排人龍的買口罩民眾，也出現不少消費糾紛的案例，有網友在《Dcard》發文表示，家裡附近的藥局每天都有大排長龍的口罩隊伍，感覺藥師們每天都是一場硬戰，就算已經貼上口罩沒了的公告，還是會有一堆人上前詢問，所以他們在公告旁邊又加了備註。

該網友貼出藥局公告，只見藥局門口不只貼上「口罩售完」，一旁也貼上「我是說真的」、「請看我一眼」，有趣公告讓該網友直言，「大家真的不要再不信邪，放過他們吧，感覺藥局已經無奈到懷疑人生了」。

其他網友則表示「這間店眼睛不好的客人肯定很多」、「民眾直接就進去了，應該沒在看的啦」、「我家附近的藥局直接在門口擺了一台大聲公，重複播放國台語雙語的『口罩已經賣完了，已經賣完了，拜託不要再進來問了』」，還有網友開玩笑表示，公告是「黃底紅字會更難看清楚」。

藥局貼出「崩潰公告」。圖／取自Dcard
藥局貼出「崩潰公告」。圖／取自Dcard

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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