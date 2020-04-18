長輩預購口罩卡關！正妹里長手繪流程圖 網友大讚：實用

素有「彰化賴雅妍」之稱的鹿港三連霸正妹里長施佩妤，近日由於里上長輩眾多，加上有不少民眾詢問預購口罩一事，所以她直接採用手繪的方式，將有些許繁雜的預購流程簡化成一張簡單圖表，內容淺顯易懂，插畫更是可愛萬分，廣獲大眾的好評，讓網友們紛紛直呼：「我也好想要有這樣的里長！」

預購口罩對現在的年輕人來說，應該不是什麼難事，畢竟大家都是在資訊社會下成長，但是對老一輩的人來說可就不一定了。即便開放口罩網路預購已經好幾周了，每天的各大藥局前面仍是排滿了人龍，因此彰化縣鹿港永安里的正妹里長施佩妤特地手繪一張口罩預購流程，希望能夠藉著這張圖，讓里內里外的所有人都可以操作自如。

圖／翻攝自施佩妤臉書 大學時期讀商業相關科系的她，平日喜歡畫畫，擔任里長以來腦袋裡總是想著如何幫助弱勢，過去曾經結合大學生到獨居老人家中打掃，頗獲長輩們的讚賞。而今年過年，她也靠著自己的繪畫能力，畫紅包、做公益，在普通的紅包袋畫上可愛的小老鼠，瞬間就銷售一空，而賺到的錢也都全數捐給弱勢族群。

這麼棒的里長，可是人人都想要，大家紛紛讚美表示：「美女里長！辛苦妳了」「很實用也更明瞭的資訊」「里民服務無極限，當你的里民真幸褔」「姐姐真的很棒，有妳真好」「為啥這麼好的里長不是我們這邊的里長...覺得難過...」。

除了大家想要里長以外，施佩妤個人的人氣也是開始飆升，甚至有不少人加她好友，也讓她特地發文表示「謝謝加我為好友～阿冰不是不加，是好友可加上限5000人滿了。」希望大家還是按追蹤或多多關注永安里粉絲團。