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全聯又掀排隊潮？婆媽曝真相：險被翻白眼

聯合新聞網 / 綜合報導
網友透露為領口罩導致收銀台塞車。 圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」
網友透露為領口罩導致收銀台塞車。 圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說」

口罩實名制已經上線多時，目前預購口罩也相當方便，手機APP登入健保卡即可直接預購，並且能在各大超商領取口罩。近期連鎖超市全聯福利中心也加入此服務，讓民眾多一個地方能夠領取口罩。

不過這項便民服務也不是完全沒缺點的。有網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》裡發文表示，因為要幫家人領取，一次需領5份口罩，但全聯領取口罩時店員要一筆一筆輸入預購碼與身分證末四碼，非常耗時，幸好當時沒有其他客人等候結帳，不然可能會被翻白眼，並建議全聯可以運用px pay讓領口罩流程更順暢。

該文雖然只是提供建議，但底下留言卻吵得沸沸揚揚！不少人表示總算得知排隊潮再起的真相，也有網友分享自己在超商領取的經驗，認為「超商方便多了，條碼準備好，給超商刷一刷馬上就可以領了」、「我是下載ibon app，先在手機輸入資料就會有條瑪，然後去超商讓店員刷一下馬上領取，也不用在超商操作」。但也有人認為因為全聯有「無塵室包口罩」作業方式，比較放心才選擇全聯。

不過大部分網友則表示希望大家可以將心比心「所有業務剛開始時都有不順手的時間點」、「全聯真的已經夠辛苦了」、「無論去哪家領，把事先工作準備好吧，領多人份的可以先把資料寫在紙上，小小的一個舉動，都會讓彼此過程更順利愉快」。在防疫工作上，彼此盡最大的努力、互相體諒，才能安穩度過這次疫情。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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