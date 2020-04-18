想知道怎麼跟孩子溝通粉紅口罩嗎？給你的三個性別小辭典
性別小辭典，今天帶你認識何謂性別氣質、性別認同，以及性傾向！
「曬出你的粉紅口罩！」
自從 13 號疫情指揮中心全員以粉紅口罩現身，回應記者「小男孩戴粉色口罩會被嘲笑」的提問，不少人在社群上曬出自己的粉色口罩，想讓大家知道能保護自己才是最重要的，顏色無分性別，而不管誰帶粉色都很適合。
藉著粉紅口罩事件，家長也很適合藉此與小孩溝通性別教育，破除性別刻板印象：譬如誤以為女孩就該穿上粉色，要乖巧聽話安靜、男生就該穿上藍色，要活潑好動，同時也來進一步了解幾個重要的性別名詞：「性別氣質」、「性別認同」、「性傾向」。
性別認同，指個人對於自身性別的認知，這可能會與個人的生理性別不同。舉例來說，生理性別為女性，個人的性別認同有可能會是男性，也可能既是女性也是男性。
性別氣質能有許多呈現方式，像是一道彩虹光譜，並非絕對的陽剛或陰柔。
你知道嗎？在 2000 年 4 月 20 號，一名屏東高樹國中的男孩，在學校廁所被發現倒臥血泊中。送醫急救後，不治死亡，他是葉永鋕。葉永鋕的細膩特質，讓他生前遭到同學霸凌，而他的死，也使得台灣興起對於性別氣質的探討。
我們應該要讓孩子學習尊重他人的性別氣質，不管其他人做什麼、穿什麼、戴什麼，那都是他喜歡、他想要，忠於自己的喜好，是一件勇敢且值得稱讚的事。
所以想跟這位憂心的家長說，你應該讓孩子知道粉色口罩與性別無關，能保護自己的就是好口罩喔！
一個人的性傾向有很多可能，我們會隨著成長的腳步，慢慢摸索自己的性傾向。
孩子除了可能問你，我可以戴粉紅口罩嗎？也可能問你，我可以喜歡男生嗎？
這時候，大人就可以引導及鼓勵孩子探索自己的性傾向，同時讓他們知道，喜歡什麼樣的性別，是很正常且天生的。
藉著這個機會，大人們很適合重新了解對性別的概念，也帶著孩子一起破除迷思，上一堂性別課！你還有哪些性別名詞不了解呢？歡迎在下方留言提問，性別小辭典下回見囉！
【推薦閱讀】
本文由女人迷授權，原文連結請點
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言