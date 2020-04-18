想知道怎麼跟孩子溝通粉紅口罩嗎？給你的三個性別小辭典

性別小辭典，今天帶你認識何謂性別氣質、性別認同，以及性傾向！

「曬出你的粉紅口罩！」

自從 13 號疫情指揮中心全員以粉紅口罩現身，回應記者「小男孩戴粉色口罩會被嘲笑」的提問，不少人在社群上曬出自己的粉色口罩，想讓大家知道能保護自己才是最重要的，顏色無分性別，而不管誰帶粉色都很適合。

藉著粉紅口罩事件，家長也很適合藉此與小孩溝通性別教育，破除性別刻板印象：譬如誤以為女孩就該穿上粉色，要乖巧聽話安靜、男生就該穿上藍色，要活潑好動，同時也來進一步了解幾個重要的性別名詞：「性別氣質」、「性別認同」、「性傾向」。

性別認同，指個人對於自身性別的認知，這可能會與個人的生理性別不同。舉例來說，生理性別為女性，個人的性別認同有可能會是男性，也可能既是女性也是男性。

性別氣質能有許多呈現方式，像是一道彩虹光譜，並非絕對的陽剛或陰柔。

你知道嗎？在 2000 年 4 月 20 號，一名屏東高樹國中的男孩，在學校廁所被發現倒臥血泊中。送醫急救後，不治死亡，他是葉永鋕。葉永鋕的細膩特質，讓他生前遭到同學霸凌，而他的死，也使得台灣興起對於性別氣質的探討。

我們應該要讓孩子學習尊重他人的性別氣質，不管其他人做什麼、穿什麼、戴什麼，那都是他喜歡、他想要，忠於自己的喜好，是一件勇敢且值得稱讚的事。

所以想跟這位憂心的家長說，你應該讓孩子知道粉色口罩與性別無關，能保護自己的就是好口罩喔！

一個人的性傾向有很多可能，我們會隨著成長的腳步，慢慢摸索自己的性傾向。

孩子除了可能問你，我可以戴粉紅口罩嗎？也可能問你，我可以喜歡男生嗎？

這時候，大人就可以引導及鼓勵孩子探索自己的性傾向，同時讓他們知道，喜歡什麼樣的性別，是很正常且天生的。

藉著這個機會，大人們很適合重新了解對性別的概念，也帶著孩子一起破除迷思，上一堂性別課！你還有哪些性別名詞不了解呢？歡迎在下方留言提問，性別小辭典下回見囉！

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