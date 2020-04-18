快訊

中職／蔡英文感謝棒球迷標註老校友 美媒撰文報導

全台十大鬼屋之一外牆突剝落砸4車 車主：怪怪的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想知道怎麼跟孩子溝通粉紅口罩嗎？給你的三個性別小辭典

聯合新聞網 / 女人迷：最走心的女力媒體
擷自陳其邁IG及潘文忠臉書。
擷自陳其邁IG及潘文忠臉書。

性別小辭典，今天帶你認識何謂性別氣質、性別認同，以及性傾向！

「曬出你的粉紅口罩！」

自從 13 號疫情指揮中心全員以粉紅口罩現身，回應記者「小男孩戴粉色口罩會被嘲笑」的提問，不少人在社群上曬出自己的粉色口罩，想讓大家知道能保護自己才是最重要的，顏色無分性別，而不管誰帶粉色都很適合。

藉著粉紅口罩事件，家長也很適合藉此與小孩溝通性別教育，破除性別刻板印象：譬如誤以為女孩就該穿上粉色，要乖巧聽話安靜、男生就該穿上藍色，要活潑好動，同時也來進一步了解幾個重要的性別名詞：「性別氣質」、「性別認同」、「性傾向」。

性別認同，指個人對於自身性別的認知，這可能會與個人的生理性別不同。舉例來說，生理性別為女性，個人的性別認同有可能會是男性，也可能既是女性也是男性。

性別氣質能有許多呈現方式，像是一道彩虹光譜，並非絕對的陽剛或陰柔。

你知道嗎？在 2000 年 4 月 20 號，一名屏東高樹國中的男孩，在學校廁所被發現倒臥血泊中。送醫急救後，不治死亡，他是葉永鋕。葉永鋕的細膩特質，讓他生前遭到同學霸凌，而他的死，也使得台灣興起對於性別氣質的探討。

我們應該要讓孩子學習尊重他人的性別氣質，不管其他人做什麼、穿什麼、戴什麼，那都是他喜歡、他想要，忠於自己的喜好，是一件勇敢且值得稱讚的事。

所以想跟這位憂心的家長說，你應該讓孩子知道粉色口罩與性別無關，能保護自己的就是好口罩喔！

一個人的性傾向有很多可能，我們會隨著成長的腳步，慢慢摸索自己的性傾向。

孩子除了可能問你，我可以戴粉紅口罩嗎？也可能問你，我可以喜歡男生嗎？

這時候，大人就可以引導及鼓勵孩子探索自己的性傾向，同時讓他們知道，喜歡什麼樣的性別，是很正常且天生的。

藉著這個機會，大人們很適合重新了解對性別的概念，也帶著孩子一起破除迷思，上一堂性別課！你還有哪些性別名詞不了解呢？歡迎在下方留言提問，性別小辭典下回見囉！

【推薦閱讀】

性別小辭典｜國際性別紀念日：跨性別，不是精神疾病

校園內沒有性別教育，誰來接住「葉永鋕」們？

性別小辭典｜你聽過雙性戀與泛性戀嗎？

本文由女人迷授權，原文連結請點

想知道怎麼跟孩子溝通粉紅口罩嗎？給你的三個性別小辭典

口罩 帶有性別偏見

相關新聞

周日不要排隊買口罩！衛生所、藥局每周日停售口罩

嘉義市政府配合中央政策，市衛生所自本周日(19日)起，每周日停售實名制口罩，藥局周日也停指配送，建議民眾善用網路預購口罩...

想知道怎麼跟孩子溝通粉紅口罩嗎？給你的三個性別小辭典

自從 13 號疫情指揮中心全員以粉紅口罩現身，回應記者「小男孩戴粉色口罩會被嘲笑」的提問，不少人在社群上曬出自己的粉色口罩，想讓大家知道能保護自己才是最重要的，顏色無分性別，而不管誰帶粉色都很適合。

藥局周日停賣口罩 學校配售喊停

口罩實名制上路至今，調劑藥品之餘，藥局還得包裝販售口罩，讓不少一人藥局或年長藥師大喊吃不消，已有三○三家藥局申請「暫停販售口罩」，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，十九日起，藥局、衛生所每周日都可以不再販售口罩。

不戴口罩 女強搭捷運 將罰3千元

中央流行疫情指揮中心規定，乘客必須戴口罩才能搭乘捷運、公車等大眾運輸，台北捷運5日卻有1名年約30歲的女乘客不戴口罩強行搭車的情況，北捷也決定移送開罰；衛生局表示，下周就會依傳染病防治法，開罰該女3000元，該女也將是北市搭大眾運輸不戴口罩被罰首例。

口罩販賣機放學校？黃珊珊：可試辦

中央流行疫情指揮中心及教育部正研擬學生的口罩在學校販售，不過引發爭議，老師不太支持。台北市副市長黃珊珊昨在疫情會議後受訪，對於台北市是否支持中、小學販賣口罩？黃珊珊指出，口罩販賣機有資料庫和放置地點的問題，如果中央同意可以試辦在校園擺放。

台僑口罩啟運 5萬片口罩將寄到全球17國重要僑區

僑委會今天表示，之前向中央流行疫情指揮中心替僑界爭取到的5萬片醫療口罩已在今天啟運，將運送到全球17國、30個城市的重要...

女子未戴口罩硬闖 北捷開罰首例

一名女子5日不戴口罩硬要搭台北捷運遭開罰，北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，已經寄出陳述意見通知書，再視情節輕重開罰，預...

影／慈濟捐五千個防護面罩 徐國勇親自示範怎麼戴

慈濟今天捐贈上千個防護面罩及噴灌酒精等給第一線防疫人員，由內政部長徐國勇代表接受，徐國勇說，政府力量有限，民間力量無窮，...

給喘息時間 本周日起藥局、衛生所周日都不賣口罩

已經連續二個多月，藥局都沒有休息了。中央流行疫情指揮中心今宣布，從4月19日起，衛生所、藥局「每周日」停止販售口罩，也停...

藥局退出潮再擴大 食藥署統計：303家藥局申請不賣了

口罩增量後，又配合口罩3.0新制上路後，取貨點增加全聯、美聯社等，藥局終於可以鬆一口氣，不少藥局在4月7日起陸續提出停售...

超商領口罩優惠大車拚！咖啡買1送1不夠看，還有更好康的

口罩實名制2.0持續開放預購中，民眾可至四大超商及新增全聯、美廉社領取，各家皆推出領口罩享優惠的好康，除了咖啡買一送一之外，還有店家主打領口罩買咖啡送兒童防疫神物的活動，以及可享優惠購物價等，一起來看看哪些好康有吸引到你吧！

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，以及不同程度的入境管制，為幫助國人清楚了解旅遊入境規範及解約規定，聯合新聞網特依疾管署發布之疫情建議整理如下。

熱門新聞

再賀零確診！7-11推一日限定「大杯熱美式咖啡買7送7」限量10萬組

祥富水產關門！旗下「八坂丼屋」與「祥順水產」也停業

連續兩日零確診！全家便利商店推一日限定「指定可口可樂第2件0元」

祥富水產17個百貨據點全收 停業首日狀況曝光

疫情影響之下 這些生肖財運依然旺到擋不住？

星二代的代言戰！小S女兒許曦文＆木村拓哉長女Cocomi

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。