國中小擬販售口罩惹議 指揮中心：持續溝通
新冠肺炎疫情延燒，衛福部研議學生口罩由國中小統一販售，引起教師、校長團體不滿，擔心加重行政負擔。中央流行疫情指揮中心今天說，會持續溝通，找出有效率的方式。
民主進步黨立委林淑芬15日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時指出，學生在校園難以維持社交距離，幾乎都需戴口罩，建議由中小學統一販售口罩。衛生福利部次長薛瑞元表示贊同，並說近期已和教育部展開相關討論。
上述政策在教育界引發熱議，包括全國教師工會總聯合會（全教總）、全國教育產業總工會（全教產）兩大教師組織，16日都擔心在學校販售口罩恐大幅增加行政負擔，呼籲應直接將師生所需的口罩免費配送到學校，而非販售。
全國中小學校長協會今天也呼籲政府讓校園回歸教育專業，如果要全面實施校園戴口罩，應由政府免費配送師生每週5片。
中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會，指揮官陳時中被問及相關問題時強調，上述政策仍在溝通中。
陳時中說，教育部將持續和學校溝通，找出最有效率的口罩販賣、配送方式，「大家都犧牲一點，用最有效率、方便的方式做事。」
媒體問及，家長反映難買到4歲以下幼兒使用的口罩。陳時中坦承，4歲以下口罩的生產量比較少，目前大都留給幼兒園使用，市面上要買到，確實比較困難。
另外，各級學校畢業季到來，如何防疫受到關注。陳時中表示，指揮中心已公布集會指引，學校只要確實遵守相關規範，仍可舉辦畢業典禮。校方如果要採取更進一步的措施，減輕群聚感染的機會，指揮中心也不反對。
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