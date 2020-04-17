郵差外送員恐釀防疫破口 指揮中心將祭新制堵漏
外送員、郵差等工作時可能和居家隔離檢疫者接觸，恐成防疫破口。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，已擬定相關辦法，近期會找外送員、郵局等相關單位討論是否可行。
新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，多數民眾為求自保，盡可能待在家中、少出門，讓美食外送平台逆勢崛起，這些外送員每天在外奔波、接觸無數餐廳及訂餐民眾，卻沒有口罩等防護裝備，恐成防疫破口。台北市美食外送產業工會成員今天上午就到中央流行疫情指揮中心大門口抗議，呼籲政府重視。
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