郵差外送員恐釀防疫破口 指揮中心將祭新制堵漏

口罩實名制2.0持續開放預購中，民眾可至四大超商及新增全聯、美廉社領取，各家皆推出領口罩享優惠的好康，除了咖啡買一送一之外，還有店家主打領口罩買咖啡送兒童防疫神物的活動，以及可享優惠購物價等，一起來看看哪些好康有吸引到你吧！

2020-04-16 08:53