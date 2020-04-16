他怨戴口罩套悶到呼吸困難 網贊同：真心佩服戴的人

新冠肺炎疫情擴散全球，許多人為了能重複使用口罩購買口罩套，不過有網友認為戴口罩套相當悶熱，實用性並不大，引起許多討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，前陣子媽媽幫他做了口罩套，樣式相當可愛，當天就開心地戴出門，沒想到因為下雨導致水潑到鼻子上，讓他悶得受不了，幾天後原po先看了氣象確定是大晴天，才又戴著口罩套出門，不料卻因為太熱滿頭大汗、氣喘吁吁反而吸不到空氣，口罩套和鼻子黏在一起，讓他呼吸困難，最後只好放在家裡生灰，他也表示，在路上看到戴口罩套的人，都相當佩服他們。

網友也紛紛表示，相當佩服戴口罩套的人，「很佩服戴得住口罩的人+1，別說布口罩了，我連一般醫療口罩都戴不住，撐30分鐘是極限了」、「真的佩服+1，光是戴一般醫療口罩都覺得很悶了」、「戴過才知道快悶死的痛苦，佩服+1」、「夏天要來了，臉汗人的我想到戴口罩就煩惱」、「口罩套真的會缺氧...」。

不過，有網友認為，口罩套是戴心安的，「口罩套真的是戴心安的，反正尚未社區感染政府也懶得管你」、「路上看戴口罩套的八成都沒戴緊，邊邊都是縫隙 還不如不戴」、「看到口罩套都覺得他們很搞笑…還看過一個用手摸了口罩套外面，再伸進去裡面抓臉…」。

有網友則建議，可選擇透氣材質的口罩套，「布料要選透氣一點的」、「口罩套要選擇立體的版型，我第一次買了超薄的平面口罩套，一吸氣口罩套就貼在我鼻孔上，所以就被打入冷宮，重買立體的，鼻子那邊才有空間呼吸，但還是會悶，最後買了口罩內墊+雙面膠才真的解決呼吸問題」、「口罩套兩面都要用二重紗做才比較透氣，我自己棉布跟二重紗都有做，比較後覺得全部用二重紗做的還可以接受」。