超商領口罩優惠大車拚！咖啡買1送1不夠看，還有更好康的

【編輯：武美齡】

口罩實名制2.0持續開放預購中，民眾可至四大超商及新增全聯、美廉社領取，各家皆推出領口罩享優惠的好康，除了咖啡買一送一之外，還有店家主打領口罩買咖啡送兒童防疫神物的活動，以及可享優惠購物價等，一起來看看哪些好康有吸引到你吧！

7-ELEVEN

第三、四波預約口罩的民眾，4/16~4/29可到IBON領取預購之口罩，領取口罩時還可享當下當筆CITY CAFE大杯美式買一送一優惠(不限冰/熱)，以及黑糖珍珠撞奶特價49元。

全家FamilyMart

第三波及第四波預購口罩，到全家領口罩享咖啡買一送一，另有消費滿千折兩百活動。

圖片來源／全家FB

OK超商

於4/9～4/22持取貨序號到OK超商領取口罩，即可享買OK CAFÉ大杯醇品美式送兒童額溫檢測卡(每筆交易限領一次，數量有限)。

圖片來源／OK超商FB

萊爾富

109/4/1起，領取預購口罩，享大杯熱拿鐵半價，另有其他商品特價優惠。

圖片來源／萊爾富FB

全聯、美廉社

4/8起第四輪線上預購口罩，將於4月16日(四)至4月29日(三)領取口罩，本次新增了全聯福利中心與美廉社門市可領取，持取貨序號與身分證件(含照片)，即可至門市櫃檯取貨。

全聯建議民眾可多使用「PX Pay」非接觸性支付方式，且自4月10日至7月2日期間，推出點數2倍送活動，用「PX Pay」消費滿100元送6點福利點（含原3點）。

美廉社則推出「領口罩享滿百加價購優惠」只要民眾領取口罩，即可不用消費就享有滿百加價購優惠。

4月16日至4月20日：

日本味覺糖葡萄Q糖、日本味覺糖白葡萄Q糖，市價59元，加價購39一包。

可口可樂600ml，市價29元，加價購35元2瓶。

水晶肥皂150g*4入，市價120元，加價購75元一組，數量有限售完為止。

4月22日至4月29日：

SNICKERS士力架花生巧克力，市價35元一條，加價購2條39元。

VV 英式紅茶、日式無糖緣茶、日式無糖烏龍茶、市價50元/瓶，加價購$25元。

妙潔PE保鮮膜市價69元/支，加價購39元，數量有限，售完為止。

以上優惠詳情以門市公告為準。

【延伸閱讀】

●整天戴口罩，口臭熏翻天，你需要對抗口臭懶人包

●檢舉亂丟口罩可拿實收罰鍰15%獎金